0
Vinicius Junior molesto tras ser cambiado en el Real Madrid vs Barcelona. | Foto: ESPN

Vinicius explotó contra Xabi tras ser sustituido en Real Madrid: brasileño se fue al vestuario

Sobre los 71 minutos, el DT de Real Madrid, Xabi Alonso, decidió sustituir a Vinicius por Rodrygo, por lo que el delantero brasileño explotó contra el estratega en el Bernabéu.

Diego Medina
