0
Fermín López anota el empate de Barcelona ante Real Madrid. | Foto: ESPN

¡Reacción 'culé'! Fermín aprovecha error de Güler y anota el 1-1 de Barcelona ante Real Madrid

Arda Güler perdió el balón cerca a su área y eso permitió una jugada rápida de Barcelona para anotar el 1-1 ante Real Madrid en el Clásico por LaLiga.

Diego Medina
