¡Reacción 'culé'! Fermín aprovecha error de Güler y anota el 1-1 de Barcelona ante Real Madrid
Arda Güler perdió el balón cerca a su área y eso permitió una jugada rápida de Barcelona para anotar el 1-1 ante Real Madrid en el Clásico por LaLiga.
¡De no creer! Mbappé falló penal tras espectacular atajada de Szczęsny en Real Madrid vs Barcelona
¡Estalla el Bernabéu! Gol de Jude Bellingham para el 2-1 de Real Madrid ante Barcelona
¡Definición de lujo! Gol de Kylian Mbappé para festejar el 1-0 de Real Madrid ante Barcelona
Polémico gol anulado a Kylian Mbappé en el Real Madrid vs Barcelona: VAR cobró offside milimétrico
¡El VAR salva a Barcelona! Lamine Yamal trabó a Vinicius, pero finalmente no se cobró penal
¡Locura! Doblete de Lionel Messi para goleada de Inter Miami: La 'Pulga' cerca a los 900 anotaciones
¡De palomita! Golazo de Lionel Messi en los octavos de final de la MLS para el 1-0 de Inter Miami
¡Rumbo a los mil goles! Cristiano Ronaldo se luce con 'pinturita' y Arabia se rinde - VIDEO
