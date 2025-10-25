Alineaciones Real Madrid vs Barcelona: los once titulares de Alonso y Flick para el Clásico español

Real Madrid vs. Barcelona se ven las caras este domingo 26 de octubre en una edición más del clásico español por la décima fecha de LaLiga EA Sports 2025-26. El Estadio Santiago Bernabéu será el escenario donde ambos equipos buscarán un triunfo que les de el liderato del campeonato. A continuación, conoce cuales son las oncenas que preparan Xabi Alonso y Hansi Flick para este esperado partido.

Posible alineación de Real Madrid

Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Vinícius Júnior, Jude Bellingham; Kylian Mbappé.

Real Madrid (1° con 24 puntos) tiene en mente solo una cosa, quedarse con los tres puntos para alargar la diferencia con los 'Culés' a cinco puntos. Xabi Alonso ha tenido muchos problemas para conformar un once inicial a causa de las lesiones que asomaron por muchas semanas en Valdebebas, pero el entrenador español ha recibido una gran noticia, pues cuatro jugadores se han recuperado de sus lesiones a tiempo.

El que regresa sí o sí al equipo es Dean Huijsen para acompañar a Éder Militao en la zaga central. Por su parte; Dani Ceballos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold también estarán disponibles, pero no arrancarán. Los laterales derechos estarían en la banca, pues Federico Valverde se ha ganado la confianza del estratega y será el elegido para jugar en dicha posición.

Por último, el cuarteto conformado por Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé serán los encargados de generar las ocasiones de ataque y las principales cartas de gol del conjunto 'Merengue', que llega como favorito al duelo por el factor localía.

Posible alineación de Barcelona

Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Marcus Rashford, Lamine Yamal, Ferrán Torres.

FC Barcelona (2° con 22 puntos) quiere dar el golpe en el Bernabéu y quedarse con una victoria que le permitirá escalar hasta la cima de la competición. No obstante, en tienda 'Blaugrana' la situación es muy compleja, pues hasta cinco jugadores no podrán ser considerados por lesión: Joan Garcia, Robert Lewandowski, Gavi, Raphinha y Marc-André Ter Stegen.

Con esas bajas confirmadas, el DT alemán alista una formación con importantes figuras en todas sus líneas. Wojciech Szczesny será el encargado de pararse debajo de los tres palos, mientras que en defensa, Eric García es candidato a arrancar las acciones pues Andreas Christensen ha sufrido problemas intestinales en las últimas horas.

Por su parte, Ferrán Torres se pudo recuperar a tiempo y tiene muchas posibilidades de comandar el ataque catalán, junto con Lamine Yamal y Marcus Rashford por las bandas. A ellos se les puede sumar Dani Olmo, quien también está en óptimas condiciones tras superar una dolencia, pero todo hace indicar que estará en la banca y el que ocupe su lugar en el mediocampo sea Fermín López.