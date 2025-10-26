¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Barracas Central y dónde ver la Liga Argentina?

0
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Boca Juniors vs. Barracas Central por el Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina.

Francisco Esteves
Boca Juniors vs. Barracas Central se enfrentan por la Liga Argentina.
Boca Juniors vs. Barracas Central se enfrentan por la Liga Argentina. | Foto: Composición Líbero.
En el Estadio Claudio Fabián Tapia, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Boca Juniors visitará a Barracas Central por la fecha número 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina, este lunes 27 de octubre. Por ello, te brindamos el horario y canal oficial de transmisión para que disfrutes el partido de fútbol argentino.

Boca Juniors vs. Barracas: horario del partido

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 13.00 horas
  • Perú, Ecuador y Colombia: 14.00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 15.00 horas
  • Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 16.00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Barracas EN VIVO?

La transmisión del partido de Boca Juniors vs. Barracas Central será mediante la señal de ESPN Premium para Argentina y ESPN para el resto de Sudamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro de la Liga Profesional vía Disney Plus si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.

Boca Juniors vs. Barracas: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón o Brian Aguirre, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafel Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolas Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera y Javier Ruíz.

¿Cómo llegan Boca Juniors y Barracas Central?

Boca Juniors llega de perder 2-1 con Belgrano en La Bombonera y la pasa mal en el Torneo Clausura, donde ubica la décima posición con 17 unidades y de momento no está clasificando a los playoffs por el título. Por su parte, Barracas Central en la séptima casilla con 18 puntos y únicamente ha perdido uno de sus últimos cinco partidos, por lo que llega envalentonado para quedarse con los tres puntos ante el 'Xeneize'.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

