Exjugador de Alianza Lima dio firme crítica a Universitario tras vencer a Cristal: "La U hizo..."

El mundo de Alianza Lima no es ajeno a la victoria de Universitario de Deportes ante Sporting Cristal por 1-0. Un exjugador que tuvo paso por el cuadro íntimo lanzó un firme comentario sobre el equipo dirigido por Jorge Fossati, destacándolo por su buen juego por encima de los cerveceros. Estamos hablando de Reimond Manco.

Reimond Manco, exvolante de Alianza Lima, dio firme comentario sobre Universitario tras vencer a Cristal

Manco, quien ahora se dedica a ser comunicador, utilizó su programa llamado 'Juego Cruzado' para dar una firme crítica al juego de Universitario tras vencer por 1-0 a Cristal en el clásico moderno desde el Estadio Nacional de Lima.

"La 'U' hizo un partido más inteligente que Cristal. Planteó un juego para esperar y aprovechar las oportunidades que tuviera, y eso fue lo que sucedió. Salir a jugar de igual a igual era muy arriesgado. Con tantos puntos de ventaja, podía salir a ver qué proponía el rival", manifestó

Las palabras de Reimond Manco destacan el análisis táctico que tuvo Fossati para proponer un juego inteligente ante los rimenses, ya que le sirvió para conseguir 3 puntos que lo acercan más al tricampeonato de la Liga 1.

Comentó que el cuadro de Universitario esperó los errores de Cristal para luego aprovechar los ataques. Además, dejó en claro que jugarle a los de Ate de igual forma es muy difícil.

También se sintió orgulloso por el atrevimiento del cuadro crema en salir a proponer, ya que con los puntos de ventaja que ya tenía por encima de los demás más fácil era esperar que proponía Sporting Cristal.