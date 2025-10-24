Mr. Peet apuntó contra jugador de Universitario pese a triunfo sobre Cristal: "No tiene…"

Universitario venció a Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 y dio un paso importante en su lucha por lograr el tricampeonato. Tras el encuentro, el comentarista deportivo, Mr. Peet, no dudó en pronunciarse sobre el partido y se refirió a un jugador crema.

Cabe mencionar que el equipo de Jorge Fossati ha quedado muy cerca del objetivo tras este triunfo, pues solo le falta una victoria más para concretarse. En ese sentido, el mencionado conductor analizó el juego de los merengues durante los 90 minutos y cómo supo mantener la ventaja.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Universitario tras vencer a Sporting Cristal?

“Pero hoy por ejemplo Universitario necesitó de un jugador como Jairo Concha ante la asfixiante presión que ejerció Sporting Cristal sobre Universitario, necesitaba de un jugador como Jairo Concha y él no apareció. Entonces el hincha de la ‘U’ espera mucho de él, no tiene esa continuidad en cuanto a la regularidad, puede jugar dos o tres partidos de manera brillante y de ahí tiene otros no tan brillantes y con bajo rendimiento, entonces eso es lo que le juega en contra a Concha”, dijo.

(Video: Mr Peet Channel)

En esa línea, se refirió al aceptable papel que demostró el elenco de Paulo Autuori, que pudo superar por momentos a la ‘U’, pero no pudo concretarlo en gol para tristeza de los hinchas celestes y propios jugadores.

“Después tiene una pegada y todo, pero hoy Cristal lo neutralizó, lo anuló, y entonces Universitario el primer tiempo no lo jugó, mejora en el segundo tiempo a partir del replanteamiento de Jorge Fossati”, resaltó.