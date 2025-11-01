- Hoy:
Universitario vs Atenea EN VIVO vía Latina: horario y dónde ver la Liga Peruana de Vóley
Desde el coliseo Miguel Grau del Callao, Universitario medirá fuerzas ante Atenea este domingo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. La transmisión irá EN VIVO por Latina.
Universitario sigue su curso en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, y este domingo 2 de noviembre, el equipo crema tendrá un vital enfrentamiento ante Atenea por la jornada 2 del certamen en el coliseo Miguel Grau del Callao. El encuentro se jugará a partir de las 17:00 horas locales, además, pues sintonizar el punto a punto por la señal en exclusiva de Latina.
Universitario vs Atenea por la Liga Peruana de Vóley
Las 'Pumas' van por un nuevo triunfo al hilo. Luego de estrenarse con una victoria de 3 sets a 1 ante Géminis por la Liga Peruana de Vóley, las dirigidas por el técnico español Francisco Hervás apuntan a seguir sumando de a tres frente a un rival al que ya se midieron en el Atenea Open 2025.
(Video: Universitario Vóley)
En este último compromiso, el elenco merengue no pudo mostrar su mejor versión y cayó por 3 set a 0, resultado que consagró inmediatamente a su ahora rival de turno como el campeón del torneo. La derrota sorprendió a la hinchada, ya que en sus duelos previos, el cuadro estudiantil se había mostrado como un plantel invencible.
Sin embargo, la historia ahora es diferente, y Universitario se mentaliza en poder sacar una victoria en el coliseo Miguel Grau. Aún así, el conjunto de Hervás no la tendrá nada fácil, ya que Atenea también llega a este partido con un valioso triunfo de 3 sets a 1 contra Circolo Sportivo Italiano por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley.
Atenea venció a Circolo Sportivo Italiano por la Liga Peruana de Vóley
¿Cuándo juega Universitario vs Atenea?
Según la programación oficial de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Universitario vs Atenea se verán las caras este domingo 2 de noviembre en el coliseo Miguel Grau del Callao, que puede recibir un promedio de 2 700 aficionados.
Universitario enfrentará a Atenea por una nueva fecha de la Liga Peruana de Vóley
¿A qué hora juega Universitario vs Atenea?
Universitario y Atenea serán protagonistas de un gran enfrentamiento por la Liga Peruana de Vóley 2025-26 a partir de las 17:00 horas locales de Perú. Repasa la guía de horarios en los demás países.
- México: 16:00 horas
- Perú: 17:00 horas
- Ecuador: 17:00 horas
- Colombia: 17:00 horas
- Bolivia: 18:00 horas
- Venezuela: 18:00 horas
- Chile: 18:00 horas
- Paraguay: 19:00 horas
- Argentina: 19:00 horas
- Brasil: 19:00 horas
- Uruguay: 19:00 horas
¿Dónde ver Universitario vs Atenea EN VIVO?
No te pierdas en exclusiva el punto a punto del partido que sostendrán Universitario vs Atenea EN DIRECTO por la Liga Peruana de Vóley 2025-26 vía Latina, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo local. Además, también puedes disfrutar de las incidencias mediante la página web oficial y la app de Latina.
Universitario vs Atenea: precios de las entradas
Es importante resaltar que las entradas para este duelo de la Liga Peruana de Vóley, podrán ser adquiridas únicamente a través de la plataforma de Joinnus. A continuación, conoce los precios según tu zona de preferencia.
- General: 20 soles
- Preferente Norte y Sur: 25 soles
- Preferente Oriente: 35 soles
- Preferente Occidente: 45 soles
