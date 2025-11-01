0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario vs Atenea EN VIVO vía Latina: horario y dónde ver la Liga Peruana de Vóley

Desde el coliseo Miguel Grau del Callao, Universitario medirá fuerzas ante Atenea este domingo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. La transmisión irá EN VIVO por Latina.

    Solange Banchon
    Universitario jugará ante Atenea por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26
    Universitario jugará ante Atenea por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 | Composición: Líbero
    COMPARTIR

    Universitario sigue su curso en la Liga Peruana de Vóley 2025-26, y este domingo 2 de noviembre, el equipo crema tendrá un vital enfrentamiento ante Atenea por la jornada 2 del certamen en el coliseo Miguel Grau del Callao. El encuentro se jugará a partir de las 17:00 horas locales, además, pues sintonizar el punto a punto por la señal en exclusiva de Latina.

    Este sábado y domingo se disputará la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley

    PUEDES VER: Partidos Liga Peruana de Vóley: Tabla de posiciones, programación y dónde ver la fecha 2

    Universitario vs Atenea por la Liga Peruana de Vóley

    Las 'Pumas' van por un nuevo triunfo al hilo. Luego de estrenarse con una victoria de 3 sets a 1 ante Géminis por la Liga Peruana de Vóley, las dirigidas por el técnico español Francisco Hervás apuntan a seguir sumando de a tres frente a un rival al que ya se midieron en el Atenea Open 2025.

    (Video: Universitario Vóley)

    En este último compromiso, el elenco merengue no pudo mostrar su mejor versión y cayó por 3 set a 0, resultado que consagró inmediatamente a su ahora rival de turno como el campeón del torneo. La derrota sorprendió a la hinchada, ya que en sus duelos previos, el cuadro estudiantil se había mostrado como un plantel invencible.

    Sin embargo, la historia ahora es diferente, y Universitario se mentaliza en poder sacar una victoria en el coliseo Miguel Grau. Aún así, el conjunto de Hervás no la tendrá nada fácil, ya que Atenea también llega a este partido con un valioso triunfo de 3 sets a 1 contra Circolo Sportivo Italiano por la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley.

    Atenea

    Atenea venció a Circolo Sportivo Italiano por la Liga Peruana de Vóley

    ¿Cuándo juega Universitario vs Atenea?

    Según la programación oficial de la Liga Peruana de Vóley 2025-26, Universitario vs Atenea se verán las caras este domingo 2 de noviembre en el coliseo Miguel Grau del Callao, que puede recibir un promedio de 2 700 aficionados.

    Universitario Vóley

    Universitario enfrentará a Atenea por una nueva fecha de la Liga Peruana de Vóley

    ¿A qué hora juega Universitario vs Atenea?

    Universitario y Atenea serán protagonistas de un gran enfrentamiento por la Liga Peruana de Vóley 2025-26 a partir de las 17:00 horas locales de Perú. Repasa la guía de horarios en los demás países.

    • México: 16:00 horas
    • Perú: 17:00 horas
    • Ecuador: 17:00 horas
    • Colombia: 17:00 horas
    • Bolivia: 18:00 horas
    • Venezuela: 18:00 horas
    • Chile: 18:00 horas
    • Paraguay: 19:00 horas
    • Argentina: 19:00 horas
    • Brasil: 19:00 horas
    • Uruguay: 19:00 horas

    ¿Dónde ver Universitario vs Atenea EN VIVO?

    No te pierdas en exclusiva el punto a punto del partido que sostendrán Universitario vs Atenea EN DIRECTO por la Liga Peruana de Vóley 2025-26 vía Latina, canal que cuenta con los derechos de transmisión del torneo local. Además, también puedes disfrutar de las incidencias mediante la página web oficial y la app de Latina.

    Universitario vs Atenea: precios de las entradas

    Es importante resaltar que las entradas para este duelo de la Liga Peruana de Vóley, podrán ser adquiridas únicamente a través de la plataforma de Joinnus. A continuación, conoce los precios según tu zona de preferencia.

    • General: 20 soles
    • Preferente Norte y Sur: 25 soles
    • Preferente Oriente: 35 soles
    • Preferente Occidente: 45 soles

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Solange Banchon
    AUTOR: Solange Banchon

    Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

    Lo más visto

    1. Alianza Lima vs Deportivo Wanka vóley EN VIVO: a qué hora juega y qué canal transmite la Liga Peruana

    2. Partidos Liga Peruana de Vóley: Tabla de posiciones, programación y dónde ver la fecha 2

    3. WWE Wrestlepalooza 2025: resultados del evento de lucha libre

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano