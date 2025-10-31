0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025
EN VIVO
Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Deportivo Wanka EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: horarios y dónde ver partido

Este sábado 1 de noviembre, Alianza Lima y Deportivo Wanka se enfrentan por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley desde el Coliseo Miguel Grau del Callao.

    Wilfredo Inostroza
    Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley
    Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Wanka por la Liga Peruana de Vóley | Composición: Líbero
    COMPARTIR

    Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Wanka este sábado 1 de noviembre, a partir de las 19:00 hora peruana, en partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 desde el coliseo Miguel Grau del Callao. Este prometedor duelo se transmitirá a través de Latina.

    Alianza Lima impacta a hinchas con dura crítica a la organización de la Liga

    PUEDES VER: Alianza Lima impacta a hinchas con dura crítica a la organización de la Liga: "Una tontería"

    Alianza Lima vs Deportivo Wanka: previa del partido

    El conjunto íntimo se estrenó con victoria ante Kazoku No Perú por 3-0, esto más allá de jugar con suplentes por darle prioridad a su partido por la Noche Blanquiazul.

    Por su parte, Wanka cayó 3-0 ante Regatas Lima y espera poder conseguir su primera victoria de la temporada pese a tener en frente a las bicampeonas del certamen.

    Cabe señalar que las primeras fechas se juega en el coliseo Miguel Grau del Callao y a partir de la fecha 9, el campeonato debería regresar al Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.

    Alianza Lima

    Alianza Lima juega la Liga Peruana de Vóley.

    ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Wanka?

    • Perú, Colombia y Ecuador: 19:00
    • Bolivia y Venezuela: 20:00
    • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00
    • México: 18:00
    • Estados Unidos: 20:00 (Miami y Nueva York) y 17:00 (Los Ángeles)
    • España: 01:00 (del domingo 2)

    ¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Wanka?

    El partido entre Alianza Lima y Deportivo Wanka será transmitido solo por Latina, a través de su señal de televisión y también por su app. De momento, ningún otro canal ha adquirido los derechos de la Liga Peruana de Vóley.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

    Lo más visto

    1. Alianza Lima vs Deportivo Wanka EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: horarios y dónde ver partido

    2. Partidos Liga Peruana de Vóley: Tabla de posiciones, programación y dónde ver la fecha 2

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano