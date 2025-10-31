Alianza Lima vs Deportivo Wanka EN VIVO por Liga Peruana de Vóley: horarios y dónde ver partido

Alianza Lima se enfrenta a Deportivo Wanka este sábado 1 de noviembre, a partir de las 19:00 hora peruana, en partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026 desde el coliseo Miguel Grau del Callao. Este prometedor duelo se transmitirá a través de Latina.

Alianza Lima vs Deportivo Wanka: previa del partido

El conjunto íntimo se estrenó con victoria ante Kazoku No Perú por 3-0, esto más allá de jugar con suplentes por darle prioridad a su partido por la Noche Blanquiazul.

Por su parte, Wanka cayó 3-0 ante Regatas Lima y espera poder conseguir su primera victoria de la temporada pese a tener en frente a las bicampeonas del certamen.

Cabe señalar que las primeras fechas se juega en el coliseo Miguel Grau del Callao y a partir de la fecha 9, el campeonato debería regresar al Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.

Alianza Lima juega la Liga Peruana de Vóley.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Deportivo Wanka?

Perú, Colombia y Ecuador: 19:00

Bolivia y Venezuela: 20:00

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:00

México: 18:00

Estados Unidos: 20:00 (Miami y Nueva York) y 17:00 (Los Ángeles)

España: 01:00 (del domingo 2)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Wanka?

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Wanka será transmitido solo por Latina, a través de su señal de televisión y también por su app. De momento, ningún otro canal ha adquirido los derechos de la Liga Peruana de Vóley.