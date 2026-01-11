Gonzalo Bueno debuta en el Australian Open ante duro rival: hora y dónde ver hoy en vivo

Gonzalo Bueno es uno de los tenistas peruanos con mayor proyección de cara a los próximos años y este 2026 inicia con el sueño de llegar a la fase principal para enfrentares a los mejores del circuito. En su primer partido en el Australian Open, Bueno se enfrentará a Nikoloz Basilashvili, que llega como favorito al encuentro.

En el sorteo del cuadro de clasificación, el enfrentamiento de Gonzalo Bueno quedó confirmado ante el georgiano Basilashvili que actualmente ocupa el puesto 107 del ranking ATP. El partido se jugará en la cancha 5. Conoce a qué hora y dónde ver el encuentro desde Perú.

¿A qué hora juega Gonzalo Bueno en el Australian Open?

El partido de Gonzalo Bueno ante Basilashvili está programado para las 8:30 p.m. (hora peruana), pero lo cierto es que el horario dependerá del desarrollo de los partidos previos. Cabe resaltar que en caso de ganar su primer encuentro, tendrá que jugar dos rondas más para llegar al cuadro principal.

Gonzalo Bueno debuta en el Australian Open 2026.

¿Dónde ver el partido de Gonzalo Bueno vs Basilashvili?

Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili se podrá ver a través de Disney+. De esta manera, este será el primer enfrentamiento entre ambos y el peruano buscará hacer historia una vez más en un torneo internacional. Por su parte, el georgiano registra una dolorosa caída en su debut este año, pero la temporada anterior tuvo un récord de victorias notable.

¿Ignacio Buse jugará el Australian Open?

La ilusión de ver nuevamente a Ignacio Buse en acción depende de una baja de los tenistas ya clasificados. Se informó que Ruusuvuori no participará y de esta manera Hanfmann toma su lugar. De esta manera, Buse espera una baja más para poder ingresar, pero el tiempo máximo es hasta las 6:00 p.m.