0
EN VIVO
Barcelona vs Real Madrid por la Supercopa de España

Gonzalo Bueno debuta en el Australian Open ante duro rival: hora y dónde ver hoy en vivo

¡Todo el Perú estará pendiente! Gonzalo Bueno afrontará su primer gran reto del año en la etapa de 'qualy' del Abierto de Australia en busca de clasificarse al cuadro principal.

    Jasmin Huaman
    Gonzalo Bueno se enfrentará a Basilashvili en su debut en el Australian Open.
    Gonzalo Bueno se enfrentará a Basilashvili en su debut en el Australian Open. | Foto: Composición Líbero
    COMPARTIR

    Gonzalo Bueno es uno de los tenistas peruanos con mayor proyección de cara a los próximos años y este 2026 inicia con el sueño de llegar a la fase principal para enfrentares a los mejores del circuito. En su primer partido en el Australian Open, Bueno se enfrentará a Nikoloz Basilashvili, que llega como favorito al encuentro.

    Joao Grimaldo causa asombro en la prensa de checa tras fichar por Sparta Praga.

    PUEDES VER: Prensa de República Checa califica fichaje de Joao Grimaldo al Sparta Praga: "No es un jugador..."

    En el sorteo del cuadro de clasificación, el enfrentamiento de Gonzalo Bueno quedó confirmado ante el georgiano Basilashvili que actualmente ocupa el puesto 107 del ranking ATP. El partido se jugará en la cancha 5. Conoce a qué hora y dónde ver el encuentro desde Perú.

    ¿A qué hora juega Gonzalo Bueno en el Australian Open?

    El partido de Gonzalo Bueno ante Basilashvili está programado para las 8:30 p.m. (hora peruana), pero lo cierto es que el horario dependerá del desarrollo de los partidos previos. Cabe resaltar que en caso de ganar su primer encuentro, tendrá que jugar dos rondas más para llegar al cuadro principal.

    Gonzalo Bueno

    Gonzalo Bueno debuta en el Australian Open 2026.

    ¿Dónde ver el partido de Gonzalo Bueno vs Basilashvili?

    Gonzalo Bueno vs Nikoloz Basilashvili se podrá ver a través de Disney+. De esta manera, este será el primer enfrentamiento entre ambos y el peruano buscará hacer historia una vez más en un torneo internacional. Por su parte, el georgiano registra una dolorosa caída en su debut este año, pero la temporada anterior tuvo un récord de victorias notable.

    ¿Ignacio Buse jugará el Australian Open?

    La ilusión de ver nuevamente a Ignacio Buse en acción depende de una baja de los tenistas ya clasificados. Se informó que Ruusuvuori no participará y de esta manera Hanfmann toma su lugar. De esta manera, Buse espera una baja más para poder ingresar, pero el tiempo máximo es hasta las 6:00 p.m.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Jasmin Huaman
    AUTOR: Jasmin Huaman

    Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

    Lo más visto

    1. Partidos Liga Peruana de Vóley: resultados y tabla de la fecha 1 de la segunda fase

    2. Gonzalo Bueno debuta en el Australian Open ante duro rival: hora y dónde ver hoy en vivo

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano