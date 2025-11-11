- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chile vs Canadá
- Paraguay vs Irlanda
- Selección peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Revelan que DT de importante selección pidió a figura de la 'U' dejar el club: "Nos ninguneó"
Destacada figura de Universitario sorprendió a los hinchas al dejar el club para esta temporada y se supo que la razón fue por un técnico de selección internacional.
Universitario de Deportes no solo está enfocado en el fútbol, en el que consiguió el tricampeonato nacional, sino además en sus otras disciplinas como el vóley, donde actualmente están en segundo lugar y son candidatas a ganar la Liga Peruana. Sin embargo, para esta temporada 2025-26, una de las figuras del equipo sorprendió al dejar el club.
PUEDES VER: Alianza Lima goleó 5-0 a Universitario y está a un paso de coronarse campeón del torneo peruano
Nos referimos a Sarah Evaristo, quien tras culminar el campeonato anterior en mayo pasado, tomó la decisión de no continuar en el cuadro crema pese a ser de las más destacadas y titular indiscutible del equipo. Han pasado meses de su partida y se reveló la razón por la cual la central brasileña le dijo adiós a la 'U'.
DT de importante selección le pidió a Sarah Evaristo irse de Universitario
El periodista Sergio Moreno dio a conocer en reciente emisión del programa 'Ataque Cruzado' que Evaristo se fue del club de Ate por pedido expreso del técnico de la selección brasileña femenina, Zé Roberto Guimarães, quien le recomendó dejar a las 'Pumas' porque la tenía en cuenta para futuras convocatorias y cree que la Liga Peruana de Vóley no es tan competitiva para darle la oportunidad de representar a su país.
"Siento que los refuerzos de la 'U' todavía no terminan de convencer y decía ¿por qué se fue Sarah Evaristo? Me decían que el técnico de Brasil le había dicho que la tenía en cuenta para una futura convocatoria, pero que se vaya de la liga peruana porque no la sentía competitiva, o al menos lo que él quería como un técnico brasileño. Nos ninguneó y multiplicó por cero", mencionó el citado comunicador en el espacio emitido por el canal de Youtube 'A Presión'.
Video: A Presión
Sarah Evaristo fue la mejor central de la Liga Peruana de Vóley 2024-25
Es preciso señalar que la deportista de 25 años llegó a Universitario a mediados del 2024 y en una sola temporada demostró su gran nivel en la Liga Peruana de Vóley, a tal punto de ganar el premio a la mejor central de la competencia y ser la máxima bloqueadora del torneo con 84 puntos de bloqueo.
Sarah Evaristo fue la mejor central y la máxima bloqueadora de la Liga Peruana de Vóley 2024-25 con Universitario. Foto: Universitario de Deportes
¿En qué equipo juega Sarah Evaristo actualmente?
Después de su paso por la 'U', Sarah Evaristo fue anunciada a fines de mayo pasado como nuevo refuerzo de BrasÍlia Vôlei de su país, equipo con el que viene disputando la Superliga Brasileña 2025-26 y sigue demostrando sus capacidades en un certamen de mayor nivel.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90