Ureña confesó que jugó lesionado importante partido en Universitario: "Entré desgarrado"

Universitario de Deportes cerró su temporada 2025 de la mejor forma posible, con el tan ansiado tricampeonato de la Liga 1 en un año donde también tuvo participación a nivel internacional y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores. Una de las piezas más importantes del cuadro crema ha sido Rodrigo Ureña, quien realizó una confesión que sorprenderá a los hinchas.

El momento más duro que tuvo que atravesar la 'U' en la presente campaña fue la derrota 4-0 a manos de Palmeiras en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. En este cotejo, los dirigidos por Jorge Fossati se vieron deslucidos, a tal punto que fue su peor presentación en el año. Sobre este duelo, el volante chileno reveló que jugó ese encuentro desgarrado del gemelo y asumió su responsabilidad en la derrota.

"He repasado en mi cabeza 10 mil veces el partido contra Palmeiras. Lamentablemente entré desgarrado a jugar y yo no sabía que me había desgarrado. Soy un jugador que ha tenido muy pocas lesiones en mi carrera. Empecé a sentir una sensación en el gemelo, como un pinchazo profundo. Salgo a calentar y le pido al masajista que me meta los dedos ahí porque sentía una sensación muy extraña en el gemelo. Quizás algo pasó, pero dije ya estoy acá, vamos a la pelea. No es una excusa para nada, si yo tomé la decisión, fue netamente responsabilidad mía", declaró en entrevista con el programa 'Juego Cruzado'.

Video: Denganche

Rodrigo Ureña asumió su error por jugar lesionado ante Palmeiras

En esa misma línea, el 'Pitbull' recalcó que él le falló al comando técnico crema por no haber avisado de su dolencia y disputar los primeros 45 minutos de la contienda, la cual calificó de desastrosa por parte del club de Ate, pero asume el error cometido y lo ocurrido lo ha tomado como un aprendizaje para lo que resta de su carrera.

"El 'profe' confía mucho en mí y en mi juego, pero fallé yo principalmente. En el momento que sentí la molestia quizá debí haber avisado, pero ya estábamos ahí, me tenía que bancar todo y lo tomo como un aprendizaje. Obviamente fue un partido desastroso desde todo punto de vista, no nos salió nada ese día y desde mi posición, asumo mi error", agregó.