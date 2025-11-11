Vale casi un millón, es figura en Universitario y reveló ofertas para salir: "Me han hablado"

Universitario de Deportes busca potenciar su plantel para la siguiente temporada, donde buscará destacar de la mejor manera en la Copa Libertadores y alzarse con el tetracampeonato de la Liga 1. No obstante, en plena planificación de su plantel, una destacada figura reveló ofertas para dejar a los cremas. ¿De quién se trata?

Rodrigo Ureña es uno de los extranjeros más destacados de Universitario en los últimos años. El chileno llegó al cuadro de Ate en 2023 y se convirtió en un imprescindible en el mediocampo, siendo pieza vital en la obtención del tricampeonato. Por ello, no es sorpresa que su nivel haya despertado el interés de múltiples equipos.

Rodrigo Ureña reveló ofertas de Chile y Colombia

En ese sentido, el volante chileno, durante el programa 'Juego Cruzado', reveló que durante la temporada tuvo ofertas de Chile y Colombia para poder dejar a la 'U'. En concreto, el 'Pitbull' reveló que mantuvo contacto con la Universidad de Chile.

Video: Denganche

"Me hablaron de la U de Chile. Siempre me han hablado de muchos lugares, de Colombia me hablaron varias veces para poder volver. Nunca he hablado con Gustavo Álvarez, pero de otra parte del club (U de Chile) me hablaron para saber mi situación", aseguró el también seleccionado con Chile.

No obstante, Ureña enfatizó que estas ofertas no se concretaron porque siempre mostró su compromiso con Universitario, ya que desde que llegó estuvo comprometido con alcanzar su mejor versión.

"Mi compromiso siempre ha estado con la 'U', siempre he estado enfocado en poder darle mi mejor versión a Universitario. Porque yo llegue a un proyecto deportivo, no solo para ser campeón", acotó.

Rodrigo Ureña puso en duda su continuidad con Universitario

De igual forma, el seleccionado chileno también se pronunció sobre su permanencia en Universitario y, aunque recalcó que tiene contrato vigente, no descarta su salida hacia un club extranjero.

"Yo tengo contrato vigente con Universitario. No sé qué pasará el próximo año. Hoy estoy bien, tranquilo y con ganas de volver a ser campeón. Me he transformado en un obsesivo por ganar y estoy concentrado en seguir haciendo historia, ya sea en la 'U' o en otro lugar. Siempre estoy abierto a nuevas posibilidades, pero eso no es de ahora; toda mi carrera ha sido así", manifestó.

Rodrigo Ureña está cotizado en casi un millón

De acuerdo al portal internacional Transfermarkt, Rodrigo Ureña posee una cotización de 800 mil euros, siendo una de las cifras más altas del plantel de la 'U'. Su máximo histórico fue de 850 mil euros, que consiguió en 2023.