Renovó con Universitario, pero su salida es inminente para el 2026: "No cumplió las expectativas"

El 2026 apunta a ser un año de mucha competencia en el fútbol peruano, pero el mercado de fichajes también contará con mucho movimiento. En Universitario buscan fichar a importantes futbolistas, así como concretar la renovación de piezas clave en el plantel. Entre ellos, el futuro de jugador extranjero estaría definido y sería lejos de los cremas.

Tras conseguir el tricampeonato en la Liga 1, en Universitario están al tanto de la importancia de concretar lo más pronto posible el futuro de algunos futbolistas que tuvieron pocos minutos en el Clausura y que no serían parte de los planes de la institución. Uno de los jugadores destacados del plantel que recientemente extendió su contrato con el club por la renovación automática, defendería los colores de otro equipo para afrontar el próximo campeonato.

Analizan el préstamo de jugador de Universitario

El periodista Gustavo Peralta señaló en 'Nada que no sepa' que la renovación de Gabriel Costa fue de manera automática tras conquistar ciertos acuerdos, como salir campeón y minutos jugados. Sin embargo, para la temporada 2026, el uruguayo no estaría dentro de los planes de Universitario y sería dado a préstamo.

"La 'U' lo va a prestar y si el jugador se recupera y encuentra un nivel importante, por ejemplo, en Boys, tienes a un jugador del cual puedes seguir monetizando, recuperando o ganando. Ahora se va porque no cumplió las expectativas claramente", indicó Peralta en el programa de streaming.

Equipos en los que jugó Gabriel Costa

Gabriel Costa tiene una larga carrera futbolística donde se destaca el inicio de su trayectoria en Rocha FC para luego ir a Bella Vista y Rentistas de Uruguay. Finalmente, la salida de su país se da con Alianza Lima en el 2014 y luego continúa en Sporting Cristal y Colo-Colo de Chile. Tras estar cuatro años en el extranjero, regresa a Alianza Lima y luego firma por Universitario en el 2024. Su futuro estaría también en el fútbol peruano, pero se desconoce cuál será su destino.