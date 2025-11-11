Jugador de Universitario fue ofrecido a Melgar y club tomó firme decisión: "La respuesta..."

El mercado de pases en el fútbol peruano se viene moviendo de forma activa pese a que aún no ha finalizado la Liga 1 2025 y uno de los protagonistas del momento es FBC Melgar, uno de los dos clubes que han culminado su participación en el torneo local. El cuadro arequipeño quiere conformar un plantel para luchar por el título en la próxima temporada, por lo que al club le ofrecieron a un jugador de Universitario.

Para sorpresa de todos, el nombre que llegó a las oficinas de los rojinegros es el de Sebastián Britos, arquero que fue una pieza clave de la 'U' en la obtención del tricampeonato. Ante esa posibilidad, el club 'Mistiano' sorprendió al tomar una firme decisión sobre el futbolista uruguayo con miras al 2026.

Melgar y su respuesta ante el ofrecimiento de Sebastián Britos

De acuerdo al periodista que es especializado en información de Melgar, Daniel Rodríguez Hinojosa, la respuesta del elenco 'Domino' fue tajante: no aceptar la llegada del experimentado golero al plantel dirigido por Juan Reynoso porque no están buscando futbolistas en dicha posición.

"Es cierto que Sebastián Britos fue ofrecido a Melgar; sin embargo, como lo informamos hace algunas semanas, Carlos Cáceda, Jorge Cabezudo y Ricardo Farro están en la consideración del comando técnico para la temporada 2026. Por ello la respuesta del cuadro rojinegro fue que no están buscando portero", mencionó en una publicación en sus redes sociales.

Melgar tomó la decisión de no contratar a Sebastián Britos, quien fue ofrecido al club para la temporada 2026. Foto: Universitario de Deportes

¿Por qué Melgar le dijo que no a Sebastián Britos?

De acuerdo al citado comunicador, el comando técnico del elenco 'Mistiano' tienen en su consideración a los tres porteros con los que cuenta la plantilla en este momento: Carlos Cáceda, Jorge Cabezudo y Ricardo Farro. Es más, este último ha renovado con la institución por todo el próximo año. Por esta razón es que finalmente han decidido no fichar al '1' de Universitario.

FBC Melgar acaba de renovar a Ricardo Farro para la temporada 2026. Foto: FBC Melgar

Sebastián Britos no sabe si seguirá en Universitario

A pesar de ser el guardameta menos batido de la Liga 1 2025 y obtener dos títulos nacionales, Sebastián Britos no sabe con exactitud si seguirá en Universitario para la próxima campaña pues hasta el momento no se han comunicado con él para renovar su contrato que vence a fines de año. Además, se menciona que el club de Ate quiere traer de vuelta a Diego Romero, por lo que el jugador de 37 años no sería la prioridad para la dirigencia crema.