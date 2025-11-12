Alianza Lima luce a ex Universitario en Matute y dejó emotivo mensaje: "Uno más en casa"

Alianza Lima inició la temporada 2025 enfocado en lograr todos los objetivos, tanto en la Liga 1 como a nivel internacional, pero no todo salió como esperaba. A poco de finalizar el Torneo Clausura lucha por quedarse con el segundo lugar del acumulado, mientras sorprendió a los hinchas blanquiazules con una llamativa publicación.

Y es que durante los entrenamientos del equipo de Néstor Gorosito, se revelaron algunas imágenes de los trabajos en Matute con la presencia de un exfutbolista de Universitario de Deportes. En dicha imagen, el club dejó un emotivo mensaje que generó diversas reacciones en los aficionados y usuarios en general.

Alianza Lima captó la atención de los hinchas de Alianza Lima

De acuerdo a la reciente publicación que mostraron, aparecen los jugadores del cuadro ‘íntimo’ en pleno entrenamiento, siendo Pablo Lavandeira, exjugador del conjunto merengue tiempo atrás, uno de ellos y que ilusiona a los hinchas con su vuelta a los partidos: “Seguimos. Uno más en casa”.

Cabe recordar que el mediocampista del cuadro blanquiazul sufrió una dura lesión en mayo del presente año mientras el equipo del ‘Pipo’ disputaba la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2025. El jugador uruguayo aún se viene recuperando del esguince de tercer grado y desgarro completo del tendón de su rodilla izquierda.

La publicación de Alianza Lima con Pablo Lavandeira

Aunque se desconoce con exactitud cuándo será su regreso a los campos de juego para luchar junto a sus compañeros por el objetivo, lo cierto es que verlo trabajar con el plantel genera expectativa en la hinchada.

¿Cuánto se cotiza Pablo Lavandeira?

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el mediocampista de Alianza Lima, Pablo Lavandeira, tiene un valor en el mercado actual de 200 mil €.