- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Rusia
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Bayern Múnich realizó impactante publicación y Alianza Lima responde con rotundo mensaje
Alianza Lima respondió de forma contundente en redes sociales a una importante publicación que hizo el Bayern Múnich, un gigante de Europa.
¡Sorpresa! Alianza Lima se hizo tendencia esta tarde tras una fuerte publicación del Bayern Múnich en sus redes sociales. El cuadro blanquiazul no dudó en dejar un rotundo comentario al ver la imagen de Paolo Guerrero y Claudio Pizarro vistiendo la camiseta bávara a otras leyendas del fútbol internacional.
PUEDES VER: La reacción de Manuel Barreto tras el blooper de Pedro Gallese en el gol de Rusia - VIDEO
Como sabemos, el máximo goleador en la historia de la selección peruana ha jugado en una enorme cantidad de clubes y por eso es común que estas instituciones tengan buenos recuerdos de él. Bajo esa premisa, el Bayern Múnich de Alemania publicó una imagen en sus redes sociales donde se puede apreciar al atacante nacional junto a otro ídolo del fútbol peruano como es el 'Bombardero de Los Andes'.
Resulta que el gigante de Europa presumió a todos los futbolistas de Sudamérica que han pasado por su club, y cuando resaltó a Perú destacó tanto a Paolo Guerrero como Claudio Pizarro, quienes jugaron ahí a comienzos del nuevo siglo. Sobre todo el ex Werder Bremen, quien se convirtió en un ícono de la institución deportiva y actualmente es embajador del equipo.
La publicación del Bayern Múnich.
Ante el post del Bayern Múnich, Alianza Lima no dudó en responder, sobre todo porque aparece el 'Depredador' que actualmente juega en Matute, y dejó el siguiente mensaje: "¡Alianza presente!". De inmediato los hinchas blanquiazules dejaron comentarios y diversas reacciones sobre lo sucedido.
¿Paolo Guerrero renovó con Alianza Lima?
Hace poco se informó que Paolo Guerrero iba a renovar con Alianza Lima, pero todavía no hay un anuncio oficial por parte del cuadro blanquiazul. Sin embargo, se espera que una vez culmine el Torneo Clausura los íntimos se pronuncien y confirmen la ampliación de contrato con el 'Depredador' por una temporada más, es decir únicamente por todo el 2026.
¿En qué clubes ha jugado Paolo Guerrero?
Estos son todos los clubes donde ha jugado Paolo Guerrero a nivel profesional:
- Bayern Múnich
- Hamburgo SV
- Corinthians
- Flamengo
- Inter de Porto Alegre
- Avaí
- Racing Club
- Liga de Quito
- Universidad César Vallejo
- Alianza Lima (Presente)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90