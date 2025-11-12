0
Perú vs Rusia HOY por amistoso internacional

Desde Ecuador revelan millonaria suma que debe pagar Alianza por Octavio Rivero: "Propuesta..."

¡Atención! Ante el interés de Alianza Lima por fichar al delantero Octavio Rivero, prensa de Ecuador sorprendió al desvelar el exorbitante monto que deberá pagar la directiva blanquiazul.

Angel Curo
Desde Ecuador revelan millonaria suma que debe pagar Alianza Lima por Octavio Rivero
Desde Ecuador revelan millonaria suma que debe pagar Alianza Lima por Octavio Rivero | Composición: Líbero
Alianza Lima buscar dar un golpe de autoridad en el mercado de fichajes y reforzar su plantilla de la mejora manera para poder pelear el título de la Liga 1 la siguiente temporada. Recientemente, se conoció que buscan firmar a Octavio Rivero para reforzar su delantero. Ante ello, prensa ecuatoriana reveló el millonario monto que deberá desembolsar la directiva para concretar esta operación.

¿Cuánto debe pagar Alianza Lima para firmar a Octavio Rivero?

El medio ecuatoriano 'Cancha Ecuador' publicó una nota especial sobre el interés de Alianza Lima en fichar al delantero uruguayo que actualmente milita en Barcelona SC, y reveló que el atacante ya cuenta con el visto bueno de Néstor Gorosito. Según el informe, el técnico argentino habría solicitado a la directiva íntima que presente una propuesta formal para intentar cerrar su llegada.

Sin embargo, lo más destacado del informe fue la cifra que debería pagar Alianza Lima para concretar el fichaje. El medio recordó que, en su momento, el conjunto ecuatoriano tasó al jugador en alrededor de 3 millones de dólares.

Octavio Rivero, Barcelona SC

Barcelona SC cotizó a Octavio Rivero en 3 millones de dólares.

"En su momento trascendió que Barcelona ha fijado una cifra cercana a los 3 millones de dólares por la carta pase de Octavio Rivero, del cual se dice ha autorizado a su representante para cambiar de aires a final de temporada, a pesar de tener contrato vigente con el equipo guayaquileño", mencionaron en su nota web.

Asimismo, el portal indicó que Octavio Rivero ya habría expresado su deseo de dejar Barcelona SC, y aunque aún tiene vínculo contractual, estaría evaluando distintas ofertas de cara al próximo año.

Octavio Rivero y su presente en Barcelona SC

Durante esta temporada, Octavio Rivero ha demostrado tener un gran olfato goleador, siendo una de las principales cartas de gol de Barcelona SC en la temporada y considerado un indiscutible en el esquema inicial. En este 2025, el delantero uruguayo ha disputado 33 partidos, donde ha marcado 11 goles (8 por la Liga Pro y 3 por la Copa Libertadores).

Trayectoria de Octavio Rivero

  • Defensor Sporting (Uruguay)
  • Central Español (Uruguay)
  • Rentistas (Uruguay)
  • O'Higgins (Chile)
  • Vancouver (Estados Unidos)
  • Colo Colo (Chile)
  • Atlas (México)
  • Nacional (Uruguay)
  • Santos Laguna (México)
  • La Calera (Chile)
  • Unión Española (Chile)
  • Racing Club de Montevideo (Uruguay)
  • Barcelona SC (Ecuador)

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

