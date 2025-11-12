Filtran las exigencias de Advíncula para dar el golpe y firmar por Alianza Lima: "Contrato..."

Alianza Lima inició la planificación de su plantel para la siguiente temporada, donde tendrá la obligación de quedarse con el título nacional y romper la hegemonía de Universitario. Por ello, apuntan a romper el mercado y dar un golpe de autoridad firmando a Luis Advíncula y sumarlo a su plantel. No obstante, no le saldrá nada accesible, luego de conocerse las exigencias del jugador.

Las exigencias de Luis Advíncula para firmar por Alianza Lima

Durante el programa 'Desmarcados', el periodista Franco Lostaunau reveló que el lateral derecho ya habría dejado claras sus condiciones para firmar con el conjunto íntimo. Según detalló, Advíncula pretende un contrato de larga duración, ya que no tiene intención de vincularse por solo una temporada.

No obstante, lo más llamativo fue cuando Lostaunau explicó que, pese a ser hincha de Sporting Cristal, el defensor prioriza un proyecto sólido y un contrato económicamente atractivo, sin importar el club. En ese sentido, indicó que Alianza Lima es la principal opción ya que tiene un gran poder económico.

Video: Denganche

"Luis Advíncula espera un contrato lo más largo posible, él no te va a firmar por un año. El que le ofrezca más tiempo y más dinero se lo lleva. No importa si él es hincha de algún equipo o no, las cosas como son. El que tiene mayor poder adquisitivo es Alianza, así que por ahí va la primera opción", expresó.

Alianza Lima viajó a Argentina para poder cerrar el fichaje de Luis Advíncula

Por otra parte, recientemente se conoció que la dirección deportiva de Alianza Lima emprendió un viaje hacia Argentina con el objetivo de conocer la situación de Luis Advíncula y poder dar un paso en las negociaciones para su fichaje.

“Franco Navarro y su hijo estuvieron en Argentina hace unos días, también Fernando Cabada. Estuvieron en el clásico Boca vs River. Viajaron para ver el tema de refuerzos para la temporada que viene y aprovecharon para ver el tema de Luis Advíncula, su situación. Alianza obviamente lo quiere para la temporada que viene, fueron a ver ese tema”, reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez en 'Hablemos de Max'