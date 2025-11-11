- Hoy:
Alianza Lima busca cerrar el fichaje de mundialista que pasó por Europa: "La directiva..."
A poco de terminar el Torneo Clausura 2025, Alianza Lima sorprendió a los hinchas, buscando armar un plantel de lujo en la temporada 2026.
Alianza Lima busca lograr todos los objetivos cada temporada; sin embargo, el 2025 fue complicado para los blanquiazules, tanto en la Liga 1 como a nivel internacional, por lo que esperan darle vuelta a la situación en el 2026. En ese contexto, la directiva íntima se moviliza y sorprendió a los hinchas con una importante noticia.
Cabe mencionar que los seguidores del elenco victoriano no pudieron celebrar, por segundo año consecutivo, un nuevo título nacional, pues su máximo rival Universitario terminó consiguiendo el tricampeonato. Buscando una mejora en lo deportivo, el club blanquiazul ya trabaja en el mercado de fichajes.
Alianza Lima y una grata noticia para los hinchas con miras al 2026
“Franco Navarro y Franquito estuvieron en Argentina hace unos días, también Fernando Cabada. Estuvieron en el clásico Boca vs River, ¿y para qué viajaron? Para ver el tema de refuerzos para la temporada que viene, de hecho fueron a Argentina y aprovecharon para ver el tema de Luis Advíncula, su situación. Alianza obviamente lo quiere para la temporada que viene, fueron a ver ese tema”, dijo la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX.
(Video: L1 MAX)
El conjunto íntimo es consciente que para lograr todos los objetivos necesita de experimentados futbolistas que puedan aportar todo su talento en el terreno de juego. El popular ‘Rayo’, mundialista con la selección peruana en Rusia 2018, no es la excepción y su vuelta a la Liga 1 está cerca.
“Alianza ya está analizando nombres. Tiene un año más de contrato, que se puede negociar. Él no ha descartado la posibilidad de volver al fútbol peruano. Yo creo que Alianza económicamente está en condiciones de poder llevarse a Luis Advíncula, por eso es que la directiva viajó”, agregó.
Luis Advíncula: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el actual jugador de Boca Juniors, Luis Advíncula, tiene un valor en el mercado actual de 300 mil €.
