Alianza Lima sorprende a hinchas con mensaje previo al mercado de fichajes: "En casa"
Alianza Lima causó emoción total en su hinchada tras dejar un inesperado mensaje. Todo en medio de los rumores por posibles fichajes para el 2026.
¡Atención! Alianza Lima, uno de los clubes más importantes y populares del Perú, sabe que la temporada 2025 está a punto de culminar y ya analiza el mercado de fichajes para el próximo año. En ese sentido, previo a que se abra el libro de pases en la Liga 1, los blanquiazules sorprendieron con un fuerte mensaje en sus redes sociales. ¿De qué se trata?
Como sabemos, los íntimos no pudieron evitar el tricampeonato de Universitario de Deportes y tampoco salieron campeones de la Copa Sudamericana, por lo que tienen una enorme deuda pendiente con su afición. Por ello, con el objetivo de seguir preparándose para rendir al más alto nivel en el 2026, el cuadro de Matute publicó imágenes de su entrenamiento más reciente, con Hernán Barcos como referente.
"En casa", posteó Alianza Lima en su cuenta oficial de 'X', adjuntando imágenes de sus futbolistas trabajando bajo las instrucciones de Néstor Gorosito. Los blanquiazules no salieron campeones del fútbol peruano, pero la temporada todavía no termina del todo debido a que tiene que disputar los playoffs de la Liga 1 para ver en qué orden clasifican a la Copa Libertadores.
Alianza Lima y su publicación en redes.
Vale recordar que el elenco de La Victoria marcha, de momento, tercero en la tabla acumulada y competirá por ser Perú 2 e ir directamente a la Fase de Grupos del campeonato internacional de la Conmebol. Primero deberá enfrentarse a Sporting Cristal en una llave ida y vuelta, y el vencedor chocará con Cusco FC también a doble partido. El ganador de todas las series acompañará a Universitario, los otros serán Perú 3 y 4.
Próximo partido de Alianza Lima
Por la última fecha del Torneo Clausura, y antes de los playoffs, Alianza Lima recibirá a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) en el Estadio Alejandro Villanueva, situado en el popular barrio de Matute. El enfrentamiento se llevará a cabo luego de la fecha FIFA de noviembre, donde la selección peruana jugará dos partidos amistosos ante Rusia y Chile.
