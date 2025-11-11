¡Oficial! Alianza Lima anunció la firma de campeón de Copa Libertadores para el 2026

Alianza Lima cerrará la temporada de la Liga 1 sin títulos, por lo que la directiva busca cambiar el chip y reforzarse de la mejora manera la siguiente temporada. En tanto, en la Liga Femenina están a solo un paso de ser bicampeonas nacionales. Ahora, el club sorprendió al anunciar la renovación del DT José Letelier, campeón de la Copa Libertadores, por todo el 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima reveló precios de las entradas para partido clave ante UTC en Matute

Mediante una publicación en sus redes sociales, Alianza Lima Femenino comunicó a sus hinchas que el técnico chileno, José Letelier, seguirá al mando del equipo femenino para la siguiente temporada. Una renovación que se vio motivada por la notable campaña que ha realizado, donde están una victoria de levantar nuevamente el título nacional.

"El Profesor José Letelier continuará al mando del equipo femenino durante la próxima temporada", fue el menaje del club, acompañado con una gráfica destacando la figura del estratega.

Alianza Lima comunicó la renovación del DT José Letelier por todo el 2026.

Minutos después, el club emitió un comunicado oficial en su página web, en el que destacó la figura del entrenador, quien también fue jugador de Alianza Lima en las temporadas 1988 y 1989. En el mensaje, la institución señaló que la renovación del vínculo responde al deseo de seguir conquistando títulos. Además, el club resaltó los logros obtenidos por José Letelier durante su gestión al mando del equipo.

"Nuestro DT permanecerá un año más al mando del equipo victoriano y va en búsqueda de seguir cosechando logros junto a su comando técnico y sus dirigidas. Con la renovación de José Letelier como director técnico de Alianza Lima Femenino por todo el 2026, el entrenador chileno afrontará su tercera temporada al mando del ‘Equipo del Pueblo’ habiendo conseguido un título nacional (2024), un torneo corto (Torneo Apertura 2025) y va no solo por el Torneo Clausura 2025, sino también por el bicampeonato nacional con el plantel", mencionaron en su web.

José Letelier fue campeón de la Copa Libertadores

El técnico chileno de 59 años ha tenido una corta trayectoria como entrenador, pero le bastó para lograr alzar el trofeo más prestigios a nivel de clubes de la Conmebol. Durante su paso por las filas de Colo Colo, logró la hazaña de salir campeón en la Copa Libertadores Femenina tras una gran campaña con el 'cacique' en 2012.

Alianza Lima está a una victoria de ser bicampeón de la Liga Femenina

Cabe señalar que el elenco de Alianza Lima Femenino se encuentra disputando la final del Torneo Clausura ante Universitario de Deportes. El duelo de ida quedó igualado sin goles, por lo que todo se definirá en la vuelta en Matute. En caso las 'íntimas' logren imponerse, se convertirán en campeonas nacionales de la Liga Femenina tras también levantar el trofeo del Torneo Apertura.