Alianza Lima reveló precios de las entradas para partido clave ante UTC en Matute

En la última fecha del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima se estará enfrentando a UTC en un partido donde solamente le sirve ganar a la institución victoriana. Ante ello, desde la institución confirmaron cuáles serán los precios para las entradas de este partido de la Liga 1 que se juega en Matute.

A pesar de que ya se tiene definido al campeón de la temporada 2025 del fútbol peruano, en Alianza Lima todavía hay expectativa por conocer el puesto final del equipo en la tabla general. Los blanquiazules están en una pelea constante con Cusco FC.

Alianza Lima anuncia precio de entradas contra UTC

Con una diferencia de dos puntos, a Alianza Lima todavía le queda por disputar un partido que será contra UTC. Para conseguir la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores como 'Perú 2', los 'Íntimos' necesitan una caída por parte del equipo imperial.

En ese sentido, es importante tener en cuenta los precios para el último partido del Clausura 2025. La venta de entradas se realiza a través de la plataforma de Joinnus y los precios irán a partir de los 22.90 soles.

Alianza Lima jugará la última fecha ante UTC.

¿Cuándo y a qué hora juega Alianza Lima ante UTC?

De momento, no se ha confirmado la fecha ni la hora en la que estará jugando Alianza Lima ante UTC; sin embargo, lo que sí está confirmado es el recinto que será el Estadio Matute en La Victoria.