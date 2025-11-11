¿Y Universitario? Dos clubes de la Liga MX interesados en Jorge Fossati, informan desde México

A pesar de todavía tener contrato con Universitario, Jorge Fossati podría encontrar una nueva casa muy lejos de Perú. Tras conseguir el tricampeonato con la 'U', en México se puntualizó sobre la llegada del experimentado estratega a la liga de dicho país. Conoce qué equipos están interesado en reforzar su plantel con el 'Nono'.

Jorge Fossati despierta el interés de dos equipos mexicanos

De acuerdo a la información señalada por el periodista Gerardo González, el nombre de Fossati es una de las opciones principales que suena para ser el reemplazo de Fernando Gago tras haber sido destituido de Nexaca por los malos resultados. Asimismo, González también destaca que el estilo del DT uruguayo es del agrado de la dirigencia de Pumas UNAM. Cabe resaltar que este equipo trabaja actualmente con Efraín Juárez, pero no se descarta su salida.

"Jorge Fossati aparece como una de las principales opciones para dirigir al Necaxa, en sustitución de Fernando Gago. El tricampeón del futbol peruano también figura en la carpeta de Pumas, en caso de que el proyecto encabezado por Efraín Juárez no prospere en el futuro", precisó.

Jorge Fossati podría llegar a la Liga MX.

¿Cuándo vence el contrato de Jorge Fossati con Universitario?

Con la novedad dese México, es importante recordar que el contrato de Jorge Fossati con Universitario finaliza en la temporada 2026. En caso de querer salir del club para explorar en nuevas ligas, ambas partes tendrán que negociar su salida en términos económicos.

¿Qué dijo Fossati sobre su futuro en Universitario?

Para felicidad de los hinchas, Jorge Fossati tiene claro que su deseo es quedarse en Universitario, al menos así lo hizo saber tras empatar ante Garcilaso en el Monumental. La continuidad del 'Nono' estaría asegurada si es que respeta el tiempo de contrato que le queda.

"Tengo un sentimiento de alegría, de agradecimiento a Dios por tener este plantel de grandes jugadores y personas. Yo nunca dije 'me voy'. Es momento de analizar y ver qué camino tomar. Hay que sentarse a conversar", expresó.