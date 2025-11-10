Flores emociona a hinchas tras destacar a figura que Universitario aseguró hasta 2026: "Fortaleza"

Universitario celebró el pasado viernes su tricampeonato nacional con toda la algarabía de más de 80 mil hinchas que se hicieron presentes en el Estadio Monumental 'U' Marathon para el partido contra Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025. En medio de ello, el futbolista Edison Flores impactó al destacar a un jugador que firmó con los cremas hasta 2026.

Edison Flores se rindió ante futbolista que firmó con Universitario hasta 2026

Aldo Corzo, es considerado un líder dentro del equipo crema. El capitán del tricampeonato es un claro ejemplo de entrega y sacrificio en cada partido con camiseta merengue. Por ese motivo, a través de una reciente entrevista con El Comercio, el 'Mazo' recibió los elogios del popular 'Orejas'.

"Si no es ídolo, para mí, está cerca de serlo, porque se comió todo el tiempo difícil. No se fue, mantuvo una fortaleza", manifestó el mediocampista de la 'U', resaltando así la 'garra' del experimentado futbolista a lo largo de la temporada.

Aldo Corzo es el capitán del tricampeonato de Universitario/Foto: Instagram

Además, Edison Flores recordó el paso de Corzo en el clásico rival, Alianza Lima hace algunos años, a lo que aprovechó en subrayar su perseverancia en todo momento, para seguir siendo un referente.

"Creo que esa consistencia que él siempre ha tenido desde que salió, desde que lo conozco del otro equipo, tiene premio. Él se ha mantenido muy firme y gracias a su fe, gracias a su trabajo, ha sido muy importante para nosotros. Y es nuestro capitán", agregó.

Aldo Corzo tiene contrato con Universitario hasta 2026

Es importante mencionar que, 'Muelita' tiene contrato vigente con Universitario hasta diciembre de 2026. El zaguero de 36 años había extendido su vínculo con la institución estudiantil en diciembre de 2024 y a vísperas del centenario del club.

Tan solo esta temporada, Aldo Corzo registra 27 partidos con la 'U', teniendo en cuenta la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Asimismo, 3 goles, 1 asistencia y un promedio de 2,297 minutos en el cuadro de Jorge Fossati.