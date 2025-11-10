- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Suiza vs México
- Colombia vs Corea del Norte
- Venezuela vs Haití
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Flores emociona a hinchas tras destacar a figura que Universitario aseguró hasta 2026: "Fortaleza"
Edison Flores, volante de Universitario sorprendió al elogiar a un experimentado futbolista que firmó contrato con los merengues hasta la próxima temporada.
Universitario celebró el pasado viernes su tricampeonato nacional con toda la algarabía de más de 80 mil hinchas que se hicieron presentes en el Estadio Monumental 'U' Marathon para el partido contra Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025. En medio de ello, el futbolista Edison Flores impactó al destacar a un jugador que firmó con los cremas hasta 2026.
PUEDES VER: ¿Se va? Filtran inédita noticia que recibió Jairo Concha sobre su futuro en la U: "El peruano..."
Edison Flores se rindió ante futbolista que firmó con Universitario hasta 2026
Aldo Corzo, es considerado un líder dentro del equipo crema. El capitán del tricampeonato es un claro ejemplo de entrega y sacrificio en cada partido con camiseta merengue. Por ese motivo, a través de una reciente entrevista con El Comercio, el 'Mazo' recibió los elogios del popular 'Orejas'.
"Si no es ídolo, para mí, está cerca de serlo, porque se comió todo el tiempo difícil. No se fue, mantuvo una fortaleza", manifestó el mediocampista de la 'U', resaltando así la 'garra' del experimentado futbolista a lo largo de la temporada.
Aldo Corzo es el capitán del tricampeonato de Universitario/Foto: Instagram
Además, Edison Flores recordó el paso de Corzo en el clásico rival, Alianza Lima hace algunos años, a lo que aprovechó en subrayar su perseverancia en todo momento, para seguir siendo un referente.
"Creo que esa consistencia que él siempre ha tenido desde que salió, desde que lo conozco del otro equipo, tiene premio. Él se ha mantenido muy firme y gracias a su fe, gracias a su trabajo, ha sido muy importante para nosotros. Y es nuestro capitán", agregó.
Aldo Corzo tiene contrato con Universitario hasta 2026
Es importante mencionar que, 'Muelita' tiene contrato vigente con Universitario hasta diciembre de 2026. El zaguero de 36 años había extendido su vínculo con la institución estudiantil en diciembre de 2024 y a vísperas del centenario del club.
Tan solo esta temporada, Aldo Corzo registra 27 partidos con la 'U', teniendo en cuenta la Liga 1 y Copa Libertadores 2025. Asimismo, 3 goles, 1 asistencia y un promedio de 2,297 minutos en el cuadro de Jorge Fossati.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90