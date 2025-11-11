Universitario quiere asegurar a destacado delantero para buscar el tetracampeonato: "Lo quieren"

Universitario de Deportes apunta a reforzarse de la mejor manera y mantener a sus principales figuras para seguir compitiendo al más alto nivel, teniendo en cuenta que competirá en la Copa Libertadores y la Liga 1, con el objetivo de salir campeón. En ese panorama, buscan contar con un destacado delantero la siguiente temporada en busca de ser tetracampeón nacional.

En ese contexto, la directiva busca contar con este delantero para que potencie el ataque para la próxima temporada. La escuadra merengue es consciente de la necesidad de armar una sólida línea ofensiva que le brinde más opciones al técnico y genere competencia directa para Álex Valera.

Universitario quiere asegurar a destacado delantero para el 2026

Durante el programa 'Desmarcados', el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola comentó sobre la incertidumbre que se ha generado por el futuro deportivo de José 'Tunche' Rivera. Ante ello, el comunicador dio una gratificante noticia para los hinchas.

Según reveló Loret de Mola, José Rivera cuenta con múltiples ofertas. No obstante, la dirección deportiva de la 'U' quiere seguir contando con los servicios del delantero para la siguiente temporada y ya se han hecho saber al jugador.

Video: Denganche

"Para aclarar algunas dudas sobre el 'Tunche' Rivera: hay equipos que han preguntado por él, pero en la 'U' le han dicho que lo quieren, así que lo más probable es que siga en Universitario en 2026 porque tiene contrato", informó el citado comunicador.

José 'Tunche' Rivera y su notable rendimiento en Universitario

José Rivera ha demostrado ser una pieza valiosa en el esquema de Universitario, aunque lastimosamente no ha gozado de grandes minutos en la temporada. A falta de solo un partido para el final de la Liga 1, el 'Tunche' ha disputado 36 partidos.

José Rivera es el segundo máximo goleador de Universitario en la temporada.

Sin embargo, solo ha acumulado 1205 minutos, con un promedio de 33.5 minutos por encuentro. Aunque, eso no ha impedido que sea el segundo máximo goleador del equipo con 11 anotaciones.

José Rivera: ¿Cuál es su valor de mercado?

Gracias a sus grandes números, José Rivera ha logrado aumentar su cotización en el mercado de fichajes. Según Transfermarkt, el delantero está cotizado en 800 mil euros, la cifra más alta de toda su carrera.