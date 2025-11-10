Corzo confesó que tuvo una fuerte reacción al no ser titular ante Alianza: "Le dije a Fossati…"

Universitario de Deportes es tricampeón del fútbol peruano tras realizar una gran campaña en la Liga 1 2025, en la cual el cuadro crema tuvo que tomar una serie de decisiones importantes con el fin de lograr el objetivo. Una de ellas fue muy comentada en su momento por los hinchas, pues Jorge Fossati mandó a la banca de suplentes a Aldo Corzo de manera más recurrente desde el último clásico ante Alianza Lima.

La medida que tomó el 'Nonno' con el capitán de la 'U' fue aceptada por una gran parte de la afición ya que consideraban que había bajado su rendimiento. Sin embargo, el polifuncional jugador se refirió por primera vez sobre el tema en reciente entrevista con el programa 'D&T' y sorprendió al dar detalles de como tomó esa determinación.

Aldo Corzo tuvo una fuerte reacción al ser suplente en el clásico ante Alianza Lima

El lateral reconvertido a zaguero central, quien había sido titular indiscutible en gran parte de la temporada, reveló que cuando el entrenador uruguayo le dijo que iba a ser suplente contra los blanquiazules por la fecha 7 del Clausura 2025, tuvo una reacción de tristeza y frustración porque no lo esperaba. Incluso, le contó a Horacio Calcaterra que quería llorar.

"A ver, cuando pasó eso, yo me acuerdo que estaba triste, que hasta entré al cuarto y le dije a Calcaterra, qué es con quien concentro, que quería hasta llorar. Estaba como frustrado porque no me la esperaba, pero bueno, pasó. A 'Willy' (Riveros) también creo que le chocó bastante. Me avisó un día antes, en el táctico ya sabía que no iba a estar. Es más, hasta el mismo Jorge (Fossati) estaba mal", declaró.

Video: Youtube Jesús Alzamora

Por otro lado, el 'Mazo' mencionó que tuvo una conversación con Fossati en la que le dijo que no quería que le diera explicaciones, las cuales si se las dio pese a que no escuchó por su molestia, aunque considera que su actuación en la derrota 4-0 ante Palmeiras por Copa Libertadores pudo ser un factor para su suplencia. Sin embargo, el día posterior a la decisión puso buena cara porque entendió que lo más importante era el equipo y que el clásico tenían que ganarlo, así no le haya tocado estar.

"Yo hablé con él y le dije que no quería que me expliques nada y que quiero ganar mañana. Me explicó, pero no lo escuché porque estaba molesto. El partido con Palmeiras, de hecho, tuvo que ver con eso. No fue un buen día para el equipo y menos para la defensa. Fue un día duro, pero al día siguiente tenemos para adelante, con buena cara hasta con Jorge. No importa, hay que ganar, es un clásico, así estés o no", agregó.