Andy Polo lanzó categórico mensaje por el tricampeonato de Universitario: "Ni el dinero..."

Universitario de Deportes se consagró tricampeón nacional tras ganar el Torneo Clausura 2025. Después de varios días de celebración, quien salió al frente para enviar un mensaje contundente fue Andy Polo. El delantero del equipo merengue utilizó sus redes sociales para dejar un bonito recuerdo de este gran logro, pero también generó polémica con una frase que fue interpretada de inmediato por los hinchas.

Andy Polo lanzó polémico mensaje tras salir tricampeón del fútbol peruano

Polo utilizó su Instagram para lanzar un categórico mensaje de agradecimiento a sus compañeros e hinchada por estar siempre presentes durante toda la temporada 2025.

A su vez, manifestó su amor por Universitario, dejando en claro que el cariño que siente por el club no sería cambiado ni por el dinero, lo que activó los comentarios de los fanáticos, quienes instantáneamente supusieron para quién iba dirigido.

Andy Polo usó su Instagram para dar un polémico mensaje sobre el tricampeonato de Universitario.

"Tricampeones. Orgulloso de pertenecer a esta gran familia que se formó. Gracias por su entrega y compromiso en cada partido. Siempre con humildad y mucha fe, sin poner excusas. Gracias a todos los que lo hicieron posible. Esto también es para nuestra increíble hinchada que, con su aliento y empuje, nos da fuerza para luchar hasta el final. Este sentimiento y este amor que siento por mi querido club Universitario de Deportes no me cambia ni el 'dinero'. Y dale 'U' toda la vida", se lee en la red social de Andy Polo.

Las respuestas a la publicación del delantero de Universitario comenzaron a sobresalir y varios de ellos relacionaban la palabra dinero con Raúl Ruidíaz y otros con Miguel Trauco.

Esto se debe a que, según contó el propio Ruidíaz, el cuadro merengue se acercó para negociar su fichaje, pero que no llegaron a un acuerdo debido al pago.

El otro caso al cual se relaciona el post es a Trauco, ya que en el último programa de 'Enfocados' de Jefferson Farfán, salió a decir que si tuviera que escoger entre Alianza o Universitario, lo haría por el cuadro íntimo si le renuevan.

A pesar de que son solo suposiciones de los propios hinchas, lo que sí es claro es que Andy Polo lanzó un fuerte dardo al aire y, a su vez, demostró su amor por el cuadro merengue.