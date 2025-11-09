Firmó con Universitario hasta 2026, pero puede dejar el club: "Su representante está en Europa"

Universitario de Deportes se consagró como tricampeón nacional luego de una destacada campaña en la Liga 1 2025, donde también resaltaron varias de sus principales figuras nacionales y del extranjero. Bajo ese escenario, ahora se reveló que un importante futbolista del elenco de Jorge Fossati puede partir la próxima temporada.

PUEDES VER: Campeón peruano analiza dar el golpe fichando al arquero uruguayo Diego Melián para la Liga 1 2026

Agente de jugador de Universitario está en Europa y analiza futuras ofertas

Jairo Concha es el jugador más indispensable con el que cuenta la 'U' en el once titular. Sin embargo, a raíz de su buen presente varios clubes han despertado su interés en poder contratarlo para el 2026.

Jairo Concha puede dejar Universitario para la temporada 2026/Foto: Marco Cotrina - URPI/LR

Al respecto, en el programa de YouTube 'Nada que no sepa', el periodista Gustavo Peralta indicó que el volante de 26 años tiene chances de poder dejar el plantel merengue ya que su agente viene analizando una futura oferta del exterior.

"Es una posibilidad latente que Jairo Concha pueda llegarle una oferta en cualquier momento. Su representante está en Europa y no necesariamente le va a conseguir algo en una liga top, pero está analizando cuestiones y puede ser que cuando regrese le informe algo a la 'U' sobre alguna propuesta", precisó.

(YouTube - Nada que no sepa)

Ante dicho panorama, el periodista señaló que desde Universitario ya piensan en poder reforzarse con un futbolista que pueda ocupar el lugar del talentoso mediocampista en el futuro o de lo contrario que sea su principal competencia para la próxima temporada.

"A partir de ese punto la 'U' va a buscar un volante de características muy diferentes, muy habilidoso que pueda reemplazar a Jairo Concha en algún momento o pelear (en su posición)", concluyó.

Jairo Concha tiene contrato con Universitario hasta 2026

Cabe recordar que, el popular 'Jairoco' tiene contrato vigente con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026. Su llegada a Ate se dio en enero de 2024, procedente del clásico rival, Alianza Lima.