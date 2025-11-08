Canal de TV confirmado que transmitirá los partidos de Universitario en la Liga 1 2026: "Contrato"

Universitario de Deportes es uno de los clubes que mantuvo contrato con GOLPERÚ hasta fines del 2025. En medio de las disputas por los derechos de transmisión de la Liga 1, el elenco crema fue uno de los que respetó su vínculo con dicho consorcio hasta la espera de la finalización del mismo. Ahora, con el tricampeonato sobre la espalda, se ha podido conocer el canal que emitirá sus cotejos para el 2026.

PUEDES VER: Rodrigo Ureña sorprende con categórico mensaje sobre su continuidad en Universitario

Desde hace algunas semanas, LÍBERO tomó conocimiento de negociaciones entre 1190 Sports y la cadena de Movistar TV para que L1 MAX forme parte de la parrilla de la tradicional operadora de TV en el Perú. A falta de oficialización, ambos bandos acordaron esta nueva iniciativa para anunciarlo en el momento debido.

L1 MAX transmitirá partidos de Universitario en el 2026

Si bien Universitario de Deportes tendrá que adherirse a los lineamientos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en cuanto a los derechos de transmisión, un aspecto que puede beneficiar a los hinchas es que ahora L1 MAX se podrá ver por Movistar TV. No quiere decir que el canal GOLPERÚ desaparezca de la parrilla de programación, pero son algunos detalles que estarán revelándose próximamente.

Consorcio Fútbol Perú entregó premio económico a Universitario. Foto: GOLPERÚ.

LÍBERO conoció que el reciente partido de Universitario vs Deportivo Garcilaso fue el último que transmitió GOLPERÚ para la afición crema. "El contrato culmina en diciembre del 2025" y los 'merengues' no tendrán más cotejos en condición de local.

Queda aguardar que los operadores informen oficialmente las nuevas modalidades en cuanto a los derechos de transmisión para la temporada 2026. Asimismo, el tipo de contrato que se le ofrecerá al conjunto 'merengue' para que los pagos se cumplan a tiempo y no con retrasos de casi dos meses que se han reportado en las últimas temporadas.

El fútbol peruano se transmitirá por L1 MAX

Con la inclusión de Universitario y Sport Boys, clubes que finalizan contrato con GOLPERÚ a fines del 2025, ahora L1 MAX tendrá contrato con todos los clubes profesionales y serán los responsables de transmitir en vivo y en directo cada una de las jornadas en su respectiva señal.

Franco Velazco aclaró su postura sobre los derechos de TV

El administrador de Universitario, Franco Velazco, dejó un firme mensaje a puertas de culminar contrato con GOLPERÚ y entablar charlas con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para los derechos de transmisión de cara a la Liga 1 2026.

"Todavía no hay conversaciones, pero siempre se dice que los derechos le pertenecen a la Federación. Eso es verdad, es normativa internacional, es normativa FIFA, pero no han contemplado la variable de que si es que la ‘U’ no quiere que sus partidos se transmitan. El hecho de que exista una normativa internacional en derecho de organización no obliga a la ‘U’ a que permita transmitir sus partidos. De repente no queremos transmitir nuestros partidos y prescindimos de ese ingreso y se acabó. Tenemos nuestros hinchas y nuestros sponsors", manifestó.