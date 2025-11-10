0
Vicepresidente de Cerro Porteño reveló si ficharán a Churín tras su paso por la 'U': "La verdad"

Juan Carlos Pettengill, vicepresidente de Cerro Porteño, acabó con los rumores y respondió si el 'Ciclón' fichará al delantero de Universitario, Diego Churín.

Mauricio Ubillus
Juan Carlos Pettengil respondió si Cerro Porteño tiene en sus planes al delantero de Universitario, Diego Churín, para el 2026.
Juan Carlos Pettengil respondió si Cerro Porteño tiene en sus planes al delantero de Universitario, Diego Churín, para el 2026. | Composición Líbero
El nombre de Diego Churín ha sonado con fuerza en los últimos días y no solo por consagrarse campeón con Universitario de la Liga 1 peruana, sino porque se ha especulado mucho sobre su futuro. Es más, en Paraguay revelaron que estaba en el radar de Cerro Porteño para la temporada 2026.

Estos rumores llegaron a oídos de los dirigentes del 'Ciclón de Barro Obrero', por lo que Juan Carlos Pettengill salió a dar la cara ante los medios de comunicación de su país para acabar con las especulaciones y dar a conocer cual es la postura del club paraguayo sobre una vuelta del delantero argentino al conjunto azulgrana.

Vicepresidente de Cerro Porteño respondió si ficharán a Diego Churín

En reciente entrevista con el programa Cardinal Deportivo, el vicepresidente de Cerro Porteño comentó que cuando se despidieron del 'Diegote' a finales del 2024, consideraron que el ciclo entre ambas partes había finalizado, razón por la cual le realizaron una despedida a lo grande y le agradecieron por todo lo que le dio a la institución.

"Diego (Churín) es el máximo goleador de la 'Nueva Olla'. Nosotros el año pasado nos despedimos de él. Le hicimos una buena despedida, le agradecimos por todo. Nosotros dábamos como cumplido su ciclo en diciembre pasado", comentó en el espacio emitido por el medio ABC Deportivo.

Video: ABC Deportivo - Paraguay

En esa misma línea, Pettengill aseguró que en este momento, el club de la 'Nueva Olla' no tiene en sus planes contratar al experimentado futbolista que acaba contrato con Universitario a fin de año. Sin embargo, no le ha cerrado las puertas por si quiere regresar como entrenador o en otra función diferente.

"La verdad que no está en nuestros planes para el año que viene, creemos que ya había cumplido su ciclo y él también. Por eso se fue a Universitario, estuvo ahí todo el año. De verdad que no he seguido de cerca su carrera, porque no tenemos tanta información de Perú, pero para nosotros ya cumplió un ciclo en el club como jugador. Más adelante como técnico o como lo que sea, él siempre va a tener las puertas abiertas del club por todo lo que hizo y por ser el máximo goleador", agregó.

Diego Churín, Cerro Porteño

Diego Churín no está en los planes de Cerro Porteño para la temporada 2026. Foto: Carlos Félix / URPI GLR

