¿Se despide? Diego Churín sorprende al dar detalles sobre su futuro para 2026: "Volver a Paraguay"

Diego Churín llegó a Universitario con el objetivo de ser el flamante '9' extranjero para la Liga 1 y Copa Libertadores. En su balance, el argentino estuvo lejos de convertirse en el delantero que esperaban los hinchas cremas. Por tal motivo, ahora el atacante se pronunció respecto a su futuro en el elenco estudiantil para la próxima temporada.

Diego Churín se pronunció sobre su futuro en Universitario para el 2026

Mediante una reciente entrevista con Versus, el jugador de 35 años señaló que por ahora no ha conversado con ningún directivo para seguir en Ate, considerando que su vínculo contractual es hasta fin de año. Bajo ese contexto, el ex Gremio de Brasil reconoció que su objetivo es regresar a Paraguay de darse por terminada su etapa en la 'U'.

Diego Churín llegó a Universitario para la temporada 2025/Foto: LÍBERO

"En este momento estamos recién entrando en noviembre, acabamos de salir campeones, acá quedan tres fechas todavía, está la fecha FIFA en el medio. Mi contrato es hasta el 31 de diciembre, si sigo acá o no, no sé, no me he sentado a hablar con nadie, pero obvio volver a Paraguay, sería mi segunda casa, tengo muchos amigos, tengo mis cosas en Asunción, se extraña mucho el país y la gente", expresó.

(Video: Versus)

De la misma manera, Churín reconoció la grandeza de Universitario, habló sobre su adaptación por la geografía peruana a lo largo del torneo, además, dejó en claro que el equipo logró un merecido tricampeonato nacional.

"Es un club grande, con mucha gente, juegas todos los partidos con 40 mil personas. El torneo tiene sus complicaciones por la altura, los viajes, traslados y demás, es todo un acontecimiento moverse incluso en Lima, pero sacamos adelante un gran año y fuimos justos campeones absolutos", acotó.

Números de Diego Churín con Universitario este 2025

Diego Churín no llegó a ganarse la titularidad en la 'U', sin embargo, registra 5 anotaciones en un total de 27 partidos oficiales con la 'U' entre la Liga 1 y la Copa Conmebol Libertadores 2025. Asimismo, en su cuenta personal tiene 805 minutos.