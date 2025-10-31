0
¡No solo el 'tri'! La importante distinción que obtuvo Universitario a nivel internacional

Además de su reinado en la Liga 1, Universitario consiguió logro que ningún otro equipo de Sudamérica, esto cuando falta un partido para terminar la Copa Libertadores 2025.

Wilfredo Inostroza
Universitario se coronó tricampeón de la Liga 1 2025
Universitario se coronó tricampeón de la Liga 1 2025 | Foto: Sebastián Blanco / URPI-LR
Universitario no solo consiguió el tricampeonato de la Liga 1, a mitad de año se convirtió en el primer equipo peruano que clasificaba a octavos de final de la Copa Libertadores de los últimos 12 años. Y además acaba de conseguir un logro que ningún club de Sudamérica consiguió en el torneo continental.

Recordemos que en los octavos de final, la 'U' jugó con Palmeiras, equipo que acaba de clasificar a la gran final. La ida fue un contundente 4-0 para el visitante y en la vuelta los dirigidos por Jorge Fossati dejaron una mejor imagen y obtuvieron un 0-0 en Sao Paulo.

Esta igualdad sin goles le significó a Universitario ser el único equipo que no perdió ante el 'Verdao' en el Allianz Parque. Los otros cinco partidos, fueron victorias, varias de ellas de forma contundente.

Cabe señalar que los 'cremas' ya clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores 2026, por lo que esperan cumplir otra campaña destacada, incluso superando la de esta temporada.

Universitario 2025

Universitario llegó a octavos en la Copa Libertadores 2025. Foto: AFP.

Palmeiras y sus partidos de local en la Copa Libertadores 2025

  • Palmeiras 1-0 Cerro Porteño | Fase de grupos
  • Palmeiras 2-0 Bolívar | Fase de grupos
  • Palmeiras 6-0 Sporting Cristal | Fase de grupos
  • Palmeiras 0-0 Univeritario | Octavos de final
  • Palmeiras 3-1 River Plate | Cuartos de final
  • Palmeiras 4-0 LDU Quito | Semifinal

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

