¡No solo el 'tri'! La importante distinción que obtuvo Universitario a nivel internacional

Universitario no solo consiguió el tricampeonato de la Liga 1, a mitad de año se convirtió en el primer equipo peruano que clasificaba a octavos de final de la Copa Libertadores de los últimos 12 años. Y además acaba de conseguir un logro que ningún club de Sudamérica consiguió en el torneo continental.

Recordemos que en los octavos de final, la 'U' jugó con Palmeiras, equipo que acaba de clasificar a la gran final. La ida fue un contundente 4-0 para el visitante y en la vuelta los dirigidos por Jorge Fossati dejaron una mejor imagen y obtuvieron un 0-0 en Sao Paulo.

Esta igualdad sin goles le significó a Universitario ser el único equipo que no perdió ante el 'Verdao' en el Allianz Parque. Los otros cinco partidos, fueron victorias, varias de ellas de forma contundente.

Cabe señalar que los 'cremas' ya clasificaron a la fase de grupos de la Libertadores 2026, por lo que esperan cumplir otra campaña destacada, incluso superando la de esta temporada.

Universitario llegó a octavos en la Copa Libertadores 2025. Foto: AFP.

Palmeiras y sus partidos de local en la Copa Libertadores 2025