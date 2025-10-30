Filipe Luís deja firme opinión tras jugar en el Monumental la final de Libertadores: "Este estadio..."

Flamengo logró su clasificación a la final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Filipe Luís igualó 0-0 ante Racing, por lo que el 1-0 obtenido en el Maracaná bastó para conseguir su boleto hacia Lima y jugar en el Estadio Monumental de Ate. Ante ello, el estratega brasileño no calló en conferencia de prensa y expresó su sentir tras afrontar un nuevo desafío.

¿Filipe Luís calificó el Estadio Monumental de Universitario?

Con el global de 1-0, Flamengo jugará la gran final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Universitario, por lo que el estratega brasileño dio fuerte opinión al estar en estas instancias del torneo. Dejó unas palabras sobre un recinto deportivo, pero que eran dirigidas al Cilindro de Avellaneda.

Resulta, que Filipe Luís quedó maravillado con la afición del 'Mengao' a lo largo de los 90 minutos. Lo calificó de "ensordecedor", así como al estadio de Racing como "imponente". Un momento especial para el DT brasileño que espera contar con su afición para lo que resta de la temporada.

"Hablando de la afición, el ambiente era ensordecedor. Me sentí orgulloso. En este estadio, tan imponente, el ruido era ensordecedor. Aprovecho para pedirles apoyo para el partido del Sport. Necesitamos su ayuda para el partido de este sábado. Necesitamos que la afición nos ayude a recuperar la confianza de algunos jugadores que jugarán el sábado. Así que, si me permiten pedirles algo, les ruego que nos brinden mucho apoyo. Pase lo que pase durante el partido", declaró Filipe Luís.

(VIDEO: Diario Olé)

Filipe Luís vuelve a Lima para una final de Copa Libertadores

Este momento será especial para Filipe Luís, quien pisará nuevamente suelo peruano para afrontar una final de Copa Libertadores. Como se recuerda, en la edición 2019 era jugador de Flamengo y se desempeñaba como lateral. El equipo del 'Mengao' superó 2-1 a River Plate y alzó el trofeo en el Estadio Monumental de Ate.

Ahora, en su rol de entrenador, Filipe Luís espera hacer historia y tener una vez más el trofeo magno de Sudamérica en sus manos y dejar en claro que es parte de la historia que viene construyendo Flamengo en los últimos años.