Alianza Lima ya conoce a sus posibles rivales para la Copa Libertadores 2026

Pese a que no salió campeón de la Liga 1 esta temporada, Alianza Lima obtuvo su clasificación a la Copa Libertadores 2026 de forma anticipada, es decir antes que culmine el Torneo Clausura, e incluso ya conoce a sus posibles rivales para la competición continental más importante de toda la Conmebol. Recordemos que este año avanzó desde la Fase 1 y terminó en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Así como lees, los blanquiazules ya obtuvieron su cupo al certamen internacional de nuestro continente y fue anunciado por todo lo alto como el tercer representante del Perú, a falta de uno por confirmar que puede ser Sporting Cristal, Melgar o Alianza Atlético. Este último boleto se definirá en las últimas tres fechas del campeonato nacional. Eso sí, es importante precisar que todavía no se sabe en qué puesto accederá cada institución deportiva, salvo la 'U' que es el tricampeón del fútbol peruano y va como Perú 1 a la Fase de Grupos.

En ese sentido, de momento se han clasificado un total de 14 clubes a la Copa Libertadores, y estos son los posibles rivales de Alianza Lima: Platense, Rosario Central, Coquimbo Unido, Independiente Santa Fe, Independiente del Valle, Libertad, Universitario, Cusco FC, Nacional, Peñarol, Universidad Central, Deportivo La Guaira, y Carabobo. Vale precisar que la enorme cantidad de oponentes se debe porque hasta ahora los blanquiazules no saben si serán Perú 2, 3 o 4, ya que aún no se disputan los playoffs de la Liga 1.

¿Cómo se definen los clasificados a la Copa Libertadores 2026?

A diferencia de temporadas pasadas, este 2025 el segundo de la tabla acumulada no será Perú 2, ni el tercero y cuarto Perú 3 y Perú 4. Para definir los otros tres clubes clasificados a la Copa Libertadores, después de Universitario, del segundo al cuarto puesto del Acumulado jugarán unos playoffs para definir el orden en el que avanzan. Hasta ahora Cusco FC y Alianza Lima son los únicos que han asegurado su presencia en esta instancia.

Primero, el tercero y cuarto se enfrentarán en una llave donde el vencedor avanza y el perdedor será Perú 4. Luego, el club que siga chocará con el segundo en la tabla de posiciones y de esta serie el ganador será Perú 2, avanzando a la Fase de Grupos del torneo Conmebol, mientras que el cuadro derrotado ocupará la plaza de Perú 3. De esta forma se establecerán los boletos a la competición internacional más importante de Sudamérica.