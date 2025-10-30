Alianza Lima celebra 'refuerzo' inesperado para asegurar su clasificación a la Copa Libertadores

El objetivo de Alianza Lima es claro en cuanto a conseguir la clasificación a la siguiente Copa Libertadores para seguir manteniendo un alto rendimiento a nivel internacional. Para ello, el equipo Íntimoprimero debe clasificarse al torneo donde se enfrentará a los mejores. Se conoció que los blanquiazules reforzarán su plantel con importante jugador.

Con el campeonato definido para el Torneo Clausura 2025, solo falta por conocer el equipo que ocupará la plaza de Perú 2 en el sorteo de la Copa Libertadores. En la lucha están Melgar, Sporting Cristal, Cusco FC y Alianza Lima. Solamente uno de ellos podrá conseguirlo y a los blanquiazules le viene bien un refuerzo para tener alternativas en el planteamiento de Néstor Gorosito.

Alianza Lima se refuerza con importante jugador

De acuerdo a la información señalada por Gerson Cuba, Alianza Lima se reforzará con futbolista de la Liga 3 que estuvo ausente tras sufrir un golpe muscular que lo dejó fuera unas semanas y se trata de Jhoao Velásquez. "El jugador se encuentra en la recta final de su recuperación y se estima que la próxima semana vuelve a entrenar con el primer equipo de Alianza Lima", señaló a través de sus redes sociales.

Alianza Lima busca clasificación a la Copa Libertadores.

Posibles rivales de Alianza Lima en la Libertadores

Alianza Lima ha asegurado su clasificación a la Copa Libertadores, pero todavía no se conoce en qué puesto estará accediendo al importante campeonato. Bajo esa premisa, hasta la fecha se han clasificado más de 10 equipos, que son: Platense, Rosario Central, Coquimbo Unido, Independiente Santa Fe, Independiente del Valle, Libertad, Universitario, Cusco FC, Nacional, Peñarol, Universidad Central, Deportivo La Guaira, y Carabobo.

Para conocer la posición final de Alianza Lima y a qué equipos se estará enfrentando, los blanquiazules deben disputar la fase de playoffs ante equipos peruanos y luego se podrá saber si ocupa el puesto de Perú 2, 3 o 4 en su representación internacional.