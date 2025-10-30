Delantero que suena en Universitario reveló su deseo de jugar en Matute con Alianza: "Un sueño"

Universitario de Deportes ya planifica su plantel con el objetivo de conquistar el tetracampeonato de la Liga 1 el próximo 2026. En ese contexto, la dirigencia está en búsqueda de refuerzos y han mostrado interés en un delantero extranjero que viene destacando por su nivel. Sin embargo, este jugador sorprendió al expresar su deseo de vestir la camiseta de Alianza Lima y jugar en Matute. ¿De quién se trata?

Suena en Universitario, pero reveló su deseo de jugar en Matute con Alianza Lima

Juan Lucumí se ha convertido en uno de los futbolistas más comentados de las últimas semanas gracias al gran nivel que viene mostrando con Ayacucho FC, especialmente tras su destacada actuación ante Universitario en el Torneo Clausura. Su desempeño ha despertado el interés de varios equipos importantes del país.

En conversación con el periodista deportivo José Varela, el atacante colombiano reveló su anhelo de jugar en un club grande del fútbol peruano. Incluso, mencionó específicamente a Universitario y Alianza Lima, resaltando la emoción que sintió al enfrentar a ambos equipos. Sin embargo, sorprendió al indicar que jugar en Matute es uno de sus sueños.

Video: José Varela - YouTube

"Mi aspiración es llegar a un club grande y vivir esa experiencia. Cuando jugué contra Alianza Lima en Matute y cuando jugué con la 'U' en el Estadio Nacional, vivir ese ambiente como visitante fue lindo para mí, y obviamente me gustaría vivirlo estando en ese club ¿no?, vivirlo en cada partido, porque son clubes que te llenan cualquier estadio a donde vayas a jugar. A mí me gusta vivir ese ambiente, sentir esa vibra, entonces, llegar a alguno de esos equipos grandes para mí sería un sueño y yo solo espero que se me pueda cumplir y que Dios me dé la oportunidad en algún momento de estar en algún club grande como esos", expresó el atacante.

Las palabras de Lucumí han dejado sorprendidos a los hinchas merengues, pues reciente se conoció que la dirección deportiva de Universitario está sumamente interesada en poder contar con los servicios del destacado extremo colombiano.

Juan Lucumí es una de las grandes figuras de Ayacucho FC en la Liga 1. Foto: Ayacucho FC.

Juan Lucumí y su gran presente en la Liga 1

Durante esta temporada, Juan Lucumí ha logrado ir de menos a más en su rendimiento con Ayacucho FC. En total, ha disputado 29 partidos con los 'Zorros' en la Liga 1, sumando 1871 minutos en el campo, donde ha destacado por su gran velocidad y proyección en ataque, cualidades que le ha permitido sumar 5 goles y 7 asistencias.

Juan Lucumí interesa en múltiples equipos del Perú

Según indicó el periodista deportivo Gerson Cuba, el gran desempeño de Juan Lucumí ha despertado la atención de los clubes más importantes del Perú, pues tanto como Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys se disputan el fichaje del jugador colombiano.