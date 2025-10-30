- Hoy:
César Cueto y los 4 fichajes extranjeros que desea para Alianza Lima: "De mi agrado"
César Cueto, histórico jugador de Alianza Lima, dio a conocer su lista de cuatro jugadores clave que podrían potenciar el plantel. Entre ellos se encuentran jugadores top de Argentina, Colombia y Ecuador.
Alianza Lima busca refuerzos para renovar su plantel para la temporada 2026 de la Liga 1 y de la Copa Libertadores, además con el fin de quitarle el tetracampeonato a Universitario de Deportes. Es por eso que, César Cueto, histórico jugador íntimo, dio a conocer su lista de 4 jugadores que le interesan para que fichen por el club blanquiazul.
César Cueto reveló los 4 jugadores que deberían fichar por Alianza Lima para ganar la Liga 1 2026
En conversación con el periodista Wilmer Robles, Cueto reveló los cuatro jugadores extranjeros que serían piezas fundamentales en el esquema de Néstor Gorosito si desea salir campeón del 2026.
César Cueto y los 4 jugadores que desea para Alianza Lima.
"Son de mi agrado el '2' Schunke de IDV, el '9' Herazo de San Lorenzo, el '8' Billy Arce de Nacional y el '10' Ruíz de Barracas", dijo el también conocido como el 'poeta de la zurda'.
Uno de los futbolistas que mencionó César Cueto es Richard Schunke, quien actualmente es un destacado defensor de Independiente del Valle y juega en la LigaPro de Ecuador.
Otro mencionado fue el colombiano Diego Herazo. Este delantero tiene solo 1 gol en toda la temporada 2025 de la Liga Profesional Argentina y en la Copa Libertadores no ha tenido anotaciones.
Para dar peso en el mediocampo, Cueto mencionó a Billy Arce de Atlético Nacional de Colombia como una de las opciones de peso para que refuercen al equipo.
Por último, Javier Ruiz, quien es actualmente un jugador en potencia de 21 años y que destaca en Barracas de Argentina, es uno de los deseos de César Cueto para Alianza Lima 2026.
Estos nombres mencionados son solo un deseo del histórico jugador de Alianza, pero que sin duda serán tomados en cuenta por la dirigencia blanquiazul, pues el 'poeta de la zurda' maneja muy bien sus conocimientos en el fútbol.
