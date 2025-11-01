Mr. Peet dio fuerte comentario a Reynoso por pedir justicia arbitral: "Si tú dices que..."

0
El periodista deportivo Mr. Peet no se guardó nada y arremetió contra las declaraciones de Juan Reynoso sobre una supuesta intención del árbitro de beneficiar a Alianza Lima ante Melgar.

Luis Blancas
Mr. Peet dio fuerte comentario a Juan Reynoso por reclamar injusticia en Alianza vs Melgar
Mr. Peet dio fuerte comentario a Juan Reynoso por reclamar injusticia en Alianza vs Melgar | Composición: Líbero
Alianza Lima empató 2-2 con Melgar en la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 en un partido lleno de polémicas arbitrales que fue analizado en conferencia de prensa por Juan Reynoso. Ante esta situación, el periodista deportivo conocido como Mr. Peet no se quedó callado y expresó un comentario contundente.

Mr. Peet dio fuerte comentario a Juan Reynoso por reclamar injusticia en Alianza vs Melgar

Peter Arevalo utilizó su programa llamado 'Madrugol' para darle un mensaje directo a Reynoso, quien tampoco se quedó callado cuando le consultaron sobre los errores del árbitro Pablo López.

Video: Madrugol

"Si tú dices que el árbitro te quería perjudicar, entonces te hubieran cobrado penal en la última del partido. Cuando te quieren perjudicar, te la meten, huevón, y no lo cobraron. Si sientes que hay una persecución contra ti y tu trabajo, te cobran el penal. Si realmente te quisieran perjudicar, el cuarto árbitro Leonardo Romero, al que le hablaste todo el partido, te hubieran hecho un informe o te inventan cualquier vaina", afirmó.

Las palabras de Mr. Peet reflejan su molestia por lo dicho por Reynoso al reclamar ante la prensa que el partido estuvo a favor de Alianza Lima por parte del árbitro.

Para Arévalo nunca existió esa preferencia por parte de Paló López, ya que existieron momentos donde el árbitro no cobró ni para el cuadro blanquiazul ni para Melgar de Arequipa.

Además, dejó en evidencia que Reynoso estuvo siempre reclamándole al cuarto árbitro del partido, por lo que esta situación pudo generar una expulsión o un informe; no obstante, no ocurrió.

Cabe recordar que a Reynoso le consultaron qué le faltó a Melgar para lograr una victoria en el enfrentamiento por el segundo lugar de la Liga 1, y su respuesta fue crítica hacia el árbitro.

"¿Qué faltó? Justicia en las decisiones arbitrales. Era un partido que debimos ganar por dos goles de diferencia. Ver la cara de tristeza y frustración en los chicos, en un partido que debimos ganar por dos goles de diferencia, terminar empatados, y parece que no pasó nada. El penal no fue, la última falta no fue y más cosas que pasaron dentro de la cancha", manifestó.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

