0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Luis Advíncula reveló en qué club de Perú quiso brillar: "Me hubiera encantado..."

Luis Advíncula confesó que quiso jugar por un club de Perú, pero lamentablemente el futbolista de Boca Juniors aún no lo consigue.

Francisco Esteves
Luis Advíncula y una fuerte confesión.
Luis Advíncula y una fuerte confesión.
COMPARTIR

En las últimas semanas Luis Advíncula ha sido el centro de atención para los hinchas de Alianza Lima, ya que se ha rumorado su posible llegada como fichaje para el 2026. En ese sentido, el lateral de Boca Juniors sorprendió dando una entrevista a Enfocados y comentando en qué club de Perú le hubiese gustado jugar profesionalmente.

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en la final.

PUEDES VER: Confirmado: Alianza Lima y Universitario se enfrentarán para definir al campeón del Clausura

En diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el futbolista de la selección peruana contó detalles de su vida personal y sobre sus emociones. Por ello, contó que cuando era niño simpatizaba con la escuadra blanquiazul y que su sueño era vestir sus colores cuando creciera, algo que hasta el momento no ha sucedido.

"Yo siempre lo he dicho, cuando era chico me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora ya soy un adulto, ya hecho, y jamás le voy a cerrar las puertas a nadie. Hoy por hoy voy paso a paso en mi carrera", precisó Luis Advíncula, dejando abierta la posibilidad de llegar a Alianza Lima para la temporada 2026.

Luis Advíncula habló sobre Boca Juniors

El lateral de la selección peruana también fue consultado sobre su permanencia en Boca Juniors, ya que algunos periodistas de Argentina corrieron el rumor hace unas semanas sobre su salida del club. Incluso, muchos hinchas aseguran que ya cumplió su ciclo y que deben ir buscándole otro equipo ya que todavía tiene contrato hasta fines del 2026.

"Tengo un año más de contrato, papá. Yo estoy muy tranquilo", indicó Luis Advíncula, expresando calma respecto a la situación. Recordemos que el 'Rayo' lleva cinco temporadas en el elenco 'Xeneize' y fue subcampeón de la Copa Libertadores 2023, cuando perdió 2-1 con Fluminense en la gran final.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Santiago Acasiete golpeó a Cristhian Tizón, jugador de Juan Pablo II, en pleno partido - VIDEO

  2. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación y resultados de hoy

  3. Yorleys Mena se fue a los golpes con su compañero de Alianza Universidad en pleno partido - VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano