Luis Advíncula reveló en qué club de Perú quiso brillar: "Me hubiera encantado..."

En las últimas semanas Luis Advíncula ha sido el centro de atención para los hinchas de Alianza Lima, ya que se ha rumorado su posible llegada como fichaje para el 2026. En ese sentido, el lateral de Boca Juniors sorprendió dando una entrevista a Enfocados y comentando en qué club de Perú le hubiese gustado jugar profesionalmente.

En diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el futbolista de la selección peruana contó detalles de su vida personal y sobre sus emociones. Por ello, contó que cuando era niño simpatizaba con la escuadra blanquiazul y que su sueño era vestir sus colores cuando creciera, algo que hasta el momento no ha sucedido.

"Yo siempre lo he dicho, cuando era chico me hubiera encantado jugar en Alianza. Ahora ya soy un adulto, ya hecho, y jamás le voy a cerrar las puertas a nadie. Hoy por hoy voy paso a paso en mi carrera", precisó Luis Advíncula, dejando abierta la posibilidad de llegar a Alianza Lima para la temporada 2026.

Luis Advíncula habló sobre Boca Juniors

El lateral de la selección peruana también fue consultado sobre su permanencia en Boca Juniors, ya que algunos periodistas de Argentina corrieron el rumor hace unas semanas sobre su salida del club. Incluso, muchos hinchas aseguran que ya cumplió su ciclo y que deben ir buscándole otro equipo ya que todavía tiene contrato hasta fines del 2026.

"Tengo un año más de contrato, papá. Yo estoy muy tranquilo", indicó Luis Advíncula, expresando calma respecto a la situación. Recordemos que el 'Rayo' lleva cinco temporadas en el elenco 'Xeneize' y fue subcampeón de la Copa Libertadores 2023, cuando perdió 2-1 con Fluminense en la gran final.