DT de Boca Juniors dio rotunda opinión sobre el nivel de Luis Advíncula pese a triunfo: "Más..."

Con Luis Advíncula, Boca Juniors ganó 3-1 a Barracas Central por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional 2025. Más allá de la victoria, una de las novedades que tuvo el 'Xeneize' fue el regreso por todo lo alto del 'Rayo' en la liga argentina. Bajo ese escenario, Claudio Úbeda, técnico del 'Azul y Oro', se refirió al rendimiento del lateral peruano.

DT de Boca Juniors habló sobre el rendimiento de Luis Advíncula tras vencer a Barracas

Durante la conferencia de prensa que ofreció post partido, el estratega señaló que la idea del ingreso de 'Bolt' fue para que el equipo genere mayores jugadas de ataque por una de las bandas. Asimismo, reveló su intención de tener mayor desequilibrio debido a la rapidez del experimentado futbolista.

Luis Advíncula tuvo minutos en la victoria de Boca Juniors ante Barracas Central

"Lo que les dije un poco antes, buscamos control de juego en posición más ofensiva con Ander Herrera y lograr desborde por las dos bandas. A un lado con Ezequiel y por el otro con Luis (Advíncula). Íbamos empezar a soltar mucho más a Luis y a quedar con tres atrás, para poder soltar más a Luis por el sector derecho, que era el lado que necesitábamos más desborde", expresó el estratega interino de Boca.

(Video: Boca Juniors - La número 12)

Por su parte, el argentino también afirmó que con el ingreso del lateral de 35 años, Boca Juniors se acercó más al gol y finalmente consiguieron dominar las acciones y quedarse con tres puntos claves en condición de visitantes.

"Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, cambiar antes, empezar a ver otras posibilidades de cambios. Creo que la intención de poner a Luis Advíncula fue también para tener más llegada por banda, poder hacer llegar la pelota dentro del área. Enseguida encontramos los dos goles, entonces no nos hizo falta desordenarnos más y el control lo tuvimos permanentemente", acotó Úbeda.

Números de Luis Advíncula con Boca Juniors este 2025

Advíncula hizo su ingreso al campo en reemplazo de Juan Barinaga en la segunda mitad, y de esta forma, el 'Rayo' volvió a tener rodaje con el elenco 'Xeneize' desde el pasado 24 de agosto cuando su equipo ganó 2-0 a Banfield por la fecha 6 del Clausura de la Liga Argentina. Al respecto, actualmente, el ex Sporting Cristal registra 23 partidos, 1 anotación, 1 asistencia y un promedio de 1469 minutos.