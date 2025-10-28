Advíncula volvió a jugar en Boca Juniors y recibió duro puntaje de prensa argentina: "Nunca pudo..."

Boca Juniors se enfrentó a un duro rival por el Clausura 2025 como lo es Barracas Central. El partido inició con el marcador en contra para el 'Xeneize', pero luego supieron darlo vuelta. El ingreso de Luis Advíncula fue uno de los más llamativos luego de estar ausente por un par de meses y en medio de los rumores que lo vinculan con Alianza Lima.

El presente de Luis Advíncula no es el mejor y es que luego de ser titular indiscutible en Boca Juniors, el jugador peruano pasó a la banca más tiempo de lo habitual. Una lesión lo dejó fuera de las canchas y tuvo su oportunidad en la remontada ante Barracas Central que terminó con el marcador 1-3 a favor del 'Xeneize'.

Luis Advíncula recibió dura calificación de prensa argentina

En medio de la expectativa sobre lo que pasará con tu futuro profesional, Luis Advíncula volvió a las canchas con la camiseta de Boca Juniors y aunque no tuvo gran influencia, de todas maneras, los medios argentinos evaluaron su participación en el partido tras haber ingresado en el segundo tiempo.

"Entro a los 11' por Barinaga. Duelo con Ruiz, al que controló bien en su sector, nunca le pudo ganar al delantero", fueron los comentarios que recibió desde el prestigioso diario Olé de Argentina y el puntaje final fue de 5. La puntuación más alta se la llevó Milton Giménez con 9 y fue el jugador clave para remontar el partido con dos anotaciones, ambas en el segundo tiempo.

Luis Advíncula regresó a Boca Juniors luego de dos meses.

¿Advíncula fichará por Alianza Lima?

En las últimas semanas han incrementado los rumores de Luis Advíncula en Alianza Lima y desde el mundo de Boca Juniors aseguran que su ciclo estaría cumplido. A pesar de ello, de momento se desconoce el destino que tendrá el 'Rayo' o si finalmente será el fichaje de los blanquiazules para la temporada 2026.