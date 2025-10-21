Denuncian a Luis Advíncula por ocasionar accidente de auto: muestran video e intento de fuga

Luis Advíncula, lateral de Boca Juniors que viene siendo pretendido por Alianza Lima para el 2026, generó gran impacto luego de ser denunciado en Argentina por provocar un accidente de tránsito e intentar darse a la fuga. Ocurrió en la localidad de Caning, en Ezeiza, Buenos Aires, y las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del choque, por lo que la polémica se ha centrado en el futbolista nacional.

Según se observa en las imágenes, el hombre de la selección peruana se encontraba al volante de su mercedes Benz el pasado 28 de agosto a la 1.20 de la mañana, y se metió a una rotonda en sentido contrario, lo que provocó que choque con un vehículo que buscaba acceder a la ruta. Asimismo, se pudo apreciar que tras la colisión nuestro compatriota optó por darse a la fuga.

El momento del accidente. Créditos: Infobae.

Si bien el suceso ocurrió hace más de un mes, recién se filtraron las imágenes, gracias a Infobae, que dan veracidad al testimonio de la víctima, que subió a sus redes sociales lo siguiente: "POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía levantó un acta? JA”. La publicación en Instagram vino acompañada del video que te mostraremos a continuación, donde se ve el estado en el que terminó su vehículo tras impactar con el hombre de Boca Juniors.

Vale precisar que, pese a las pruebas, no se ha levantado ningún acta en el lugar del accidente y ello causó la molestia del afectado. De momento, lo sucedido viene siendo investigado por la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Ricart, miembro de la UFI Descentralizada de Ezeiza. Lo más polémico es que, según el testimonio de la víctima, Luis Advíncula "parecer que continúa a la marcha" y no prestó atención al incidente.

Luis Advíncula no continuará en Boca Juniors

En medio de su supuesta llegada a Alianza Lima, Boca Juniors tomó una fuerte decisión con Luis Advíncula y el periodista Augusto César la explicó. "Más allá de los rumores, no hay ofertas por Advíncula. Está en la mesa de negociables y en Boca creen que es un ciclo cumplido", indicó, dejando claro que probablemente el lateral peruano no culmine con su contrato en el 'Xeneize' y se vaya antes de tiempo.