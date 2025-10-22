¿Por qué Diego Romero es suplente? DT de Banfield da firme respuesta: "Vino a estar..."

Cuándo todo hacía indicar que iba a ser titular por primera vez en la Liga Profesional Argentina, Diego Romero finalmente terminó en la banca en el triunfo de Banfield 2-1 sobre Independiente Rivadavia de visita por el Torneo Clausura 2025. Esto generó la pregunta de los hinchas peruanos sobre el arquero, por lo que el DT del equipo, Pedro Troglio, salió a responder el por qué de su suplencia.

El estratega argentino fue entrevistado recientemente por el periodista Wilmer Robles y señaló que el ex Universitario es un gran guardameta, pero que es suplente porque vino al club para estar detrás de Facundo Sanguinetti, el actual titular y capitán; el cual esta teniendo buenas actuaciones y buscan su venta para que 'Chiquito' pueda asumir el puesto.

"Diego vino a estar detrás del capitán del equipo, que es un gran arquero al cual se está intentando vender y tiene muchos pedidos. Entonces se trajo a un golero que esté trabajando ahí atrás para después poder pegar el salto y no que el día que se te vaya el arquero, no tengas a nadie. Es claro que para que juegue, hay que sacar al capitán y ponerlo, no es fácil. Si sabe esperar su momento y para lo que se lo trajo acá, estamos en presencia de un gran arquero y lo que todos pensamos es eso, pero también dependerá de las ganas y de la voluntad de él", declaró.

Video: Youtube - Wilmer Robles

Pedro Troglio le dio un sabio consejo a Diego Romero

La constante suplencia de Romero ha hecho que los hinchas de la 'U' pidan su regreso para que se convierta en el titular la próxima temporada. Sin embargo, el estratega de 60 años le aconsejó al golero que se quede en el 'Taladro' y siga peleando por entrar al once del equipo.

"Si me lo preguntas a mí, está en el fútbol argentino, es joven y tiene una gran chance de jugar a futuro. Yo le diría que si vino a Argentina con la ilusión, que la siga peleando. A veces la ilusión no se transforma en realidad en seis meses, hay que pelearla. Entonces, si viniste con una ilusión, que pruebes un poco más a ver si esa se transforma en realidad. Yo le daría ese consejo, después no puedo meterme en su cabeza, en su bolsillo ni en su tiempo, pero yo le recomendaría que espere porque seguramente ese sueño lo va a conseguir", agregó.

En esa misma línea, Troglio aseguró que el peruano está ahora en una liga muy competitiva como la de Argentina y recalcó que debería esperar con mucha fe porque su momento va a llegar pronto, pero que debe de tener sapiencia para tomar la mejor decisión en su carrera.

"Está en una gran liga, complicada, difícil, buena, que él puede conseguir cosas importantes. Yo le diría que espere, que tenga fe, que aguante, que seguramente el momento le va a llegar. Estoy seguro de eso, pero tiene que ser sabio en ese sentido y poder esperar su gran momento", sentenció.