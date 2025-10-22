- Hoy:
Carrillo impacta tras confirmar si dejará Corinthians para ser flamante fichaje de Inter: "Contento"
André Carrillo, delantero de Corinthians dio la sorpresa al revelar si se irá del 'Timao' para jugar en Inter de Porto Alegre que ahora dirige su ex DT Ramón Díaz.
André Carrillo superó su lesión en el tobillo y está a la expectativa de volver a sumar minutos esta temporada con Corinthians de Brasil. Como se recuerda, el atacante peruano tuvo que pasar por una delicada operación que lo alejó de las canchas de juego durante los últimos meses. Bajo ese escenario, ahora la 'Culebra' se sinceró y dio detalles de su futuro tras ser vinculado a Inter de Porto Alegre.
André Carrillo reveló si se irá de Corinthians para fichar por Inter
Mediante una reciente entrevista con Globo Esporte, el futbolista de 34 años descartó que el estratega argentino Ramón Díaz le haya expresado su intención de querer ficharlo tras su arribo al 'Colorado'. En esa línea, Carrillo aseguró sentirse bastante feliz de pertenecer al 'Timao'.
André Carrillo confirmó que seguirá en Corinthians tras ser vinculado a Inter
"Tengo contrato y, sinceramente, estoy muy contento aquí. No he recibido ninguna oferta, y los entrenadores Ramón y Emiliano no me han dicho nada. Hablo con ellos casi a diario. Tenemos muy buena relación. No ha habido ningún contacto al respecto. Estoy muy contento aquí", manifestó el ex Al Hilal.
A su vez, la 'Culebra'; quien hace poco asistió a la inauguración de una tienda en Sao Paulo por el lanzamiento del balón del Mundial de Norteamérica 2026; se pronunció específicamente sobre la lesión que tuvo en su rodilla y no dudó en reiterar su agradecimiento al área médica de Corinthians por lo que, ahora espera regresar a su mejor nivel.
"Estoy bien. El departamento médico hizo un buen trabajo. También hice mi parte para recuperarme más rápido, porque sabía que necesitaba jugar y el club me necesitaba. Todo salió bien y estamos listos para volver a jugar", agregó Carrillo.
(Video: TNT Sports Brasil)
¿Hasta cuándo es el contrato de André Carrillo en Corinthians?
Vale recordar que, André Carrillo tiene contrato con Corinthians de Brasil hasta diciembre de 2026. Actualmente, en su cuenta personal registra 41 compromisos esta temporada, asimismo, 3 goles, y 2 asistencias.
