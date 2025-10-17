0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¡Atención! Corinthians se 'refuerza' con mundialista peruano e ilusiona a sus hinchas

En pleno torneo, Corinthians del peruano André Carrillo sorprendió a los hinchas en Brasil con una importante incorporación en busca del objetivo.

Erickson Acuña
Corinthians y una llamativa noticia para sus hinchas en pleno torneo.
Corinthians y una llamativa noticia para sus hinchas en pleno torneo. | Corinthians | Composición: Líbero
COMPARTIR

Corinthians sigue enfocado en lograr sus objetivos con sus principales figuras, ilusionando a los hinchas en la temporada. Con presencia de jugadores como Yuri Alberto o Memphis Depay, el conjunto brasileño ha sumado importantes números en los últimos meses; sin embargo, atraviesan por un presente irregular.

Conmebol da fuerte pronunciamiento sobre la final de Copa Libertadores.

PUEDES VER: La publicación de la Conmebol que confirma dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

En medio del desarrollo del campeonato, el ‘Timao’ llamó la atención de los hinchas con una importante noticia que se conoció en Brasil, el cual tiene que ver con un futbolista en el ataque. Para muchos aficionados, uno de los más esperados luego de haber demostrado ser una pieza fundamental en el campo de juego. 

Corinthians captó la atención de los hinchas en redes sociales 

Hinchas de Corinthians conocieron una grata noticia

Hinchas de Corinthians conocieron una grata noticia

El fútbol continúa en Brasil y Corinthians busca mantenerse en una mejor posición en la tabla cuando enfrente a Atlético Mineiro este fin de semana. En la previa de este partido, se conoció que un seleccionado peruano está próximo a incorporarse, siendo un futbolista con el que busca ‘reforzarse’ en el ataque.

“Regreso próximo. André Carrillo podría estar disponible para el partido de Dorival Júnior contra Atlético-MG este sábado. La condición física del peruano se determinará durante el entrenamiento de hoy, pero si es convocado, se espera que Carrillo comience el partido desde la banca”, indicó el portal Fiel Imprensa en redes sociales. 

De esta manera, el entrenador brasileño podrá contar con la ‘Culebra’ para los compromisos que deberá afrontar el ‘Timao’. Como se recuerda, el jugador de la selección peruana se lesionó hace unos meses y tuvo que ser intervenido, lo que le impidió ser parte de varios partidos.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Gorosito llegará a Argentina en los próximos días y se unirá a los entrenamientos de Boca

  2. Prensa brasileña da firme calificación a Erick Noriega tras victoria de Gremio: "Nivel de..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano