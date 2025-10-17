¡Atención! Corinthians se 'refuerza' con mundialista peruano e ilusiona a sus hinchas

Corinthians sigue enfocado en lograr sus objetivos con sus principales figuras, ilusionando a los hinchas en la temporada. Con presencia de jugadores como Yuri Alberto o Memphis Depay, el conjunto brasileño ha sumado importantes números en los últimos meses; sin embargo, atraviesan por un presente irregular.

PUEDES VER: La publicación de la Conmebol que confirma dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

En medio del desarrollo del campeonato, el ‘Timao’ llamó la atención de los hinchas con una importante noticia que se conoció en Brasil, el cual tiene que ver con un futbolista en el ataque. Para muchos aficionados, uno de los más esperados luego de haber demostrado ser una pieza fundamental en el campo de juego.

Corinthians captó la atención de los hinchas en redes sociales

Hinchas de Corinthians conocieron una grata noticia

El fútbol continúa en Brasil y Corinthians busca mantenerse en una mejor posición en la tabla cuando enfrente a Atlético Mineiro este fin de semana. En la previa de este partido, se conoció que un seleccionado peruano está próximo a incorporarse, siendo un futbolista con el que busca ‘reforzarse’ en el ataque.

“Regreso próximo. André Carrillo podría estar disponible para el partido de Dorival Júnior contra Atlético-MG este sábado. La condición física del peruano se determinará durante el entrenamiento de hoy, pero si es convocado, se espera que Carrillo comience el partido desde la banca”, indicó el portal Fiel Imprensa en redes sociales.

De esta manera, el entrenador brasileño podrá contar con la ‘Culebra’ para los compromisos que deberá afrontar el ‘Timao’. Como se recuerda, el jugador de la selección peruana se lesionó hace unos meses y tuvo que ser intervenido, lo que le impidió ser parte de varios partidos.