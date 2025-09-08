¿André Carrillo podría llegar a Universitario? Álvaro Barco da categórica respuesta: "Habría..."

Universitario es el vigente bicampeón de la Liga 1 y el primer equipo peruano en acceder a los octavos de final de la Copa Libertadores desde 2013. Por estas razones, además de su crecimiento a nivel institucional, hacen que sea un equipo atractivo para los jugadores más importantes de nuestro país. Justamente, André Carrillo sorprendió recientemente al no cerrarle las puertas al club de Ate si le llegara a hacer una oferta y sobre eso se refirió Álvaro Barco, quien fue categórico al responder sobre si lo ficharía en un futuro.

El director deportivo de la 'U' fue consultado sobre la 'Culebra', futbolista al cual no dudó en elogiar y calificarlo de diferente, pero que si se da una opción de contratarlo, se tendrá que evaluar en su momento porque es difícil traer a alguien de su categoría al fútbol peruano a nivel presupuestal, sobre todo cuando la institución ahora es responsable con el aspecto financiero.

"No cabe la menor duda que es un jugador diferente, pero habría que evaluar si es que verdaderamente un futbolista de esa magnitud tiene posibilidad de venir a club de Perú presupuestalmente. Esta gestión, a través de Franco Velasco, tiene una responsabilidad absoluta con el tema financiero. Toda decisión deportiva, el compromiso es que va a tener un sostenimiento económico que no hipoteque el club", declaró el directivo al medio Pase Filtrado.

André Carrillo aceptaría una propuesta de Universitario

En reciente entrevista con Denganche, el mediocampista de 34 años impactó a sus seguidores al no descartar jugar por el conjunto merengue pese a que es hincha confeso de su clásico rival, Alianza Lima. Además, dejó firme su postura que aceptaría firmar por la 'U' ya que se considera profesional y que no puede darse el lujo de cerrarse una puerta.

"Yo no cierro ninguna puerta, no puedo. Es una carrera en la que uno no sabe qué va a suceder más adelante. No sé si mañana Alianza Lima me quiere, si Sporting Cristal me quiere, si la 'U' me quiere, no tengo ni idea. Por eso, lo tomo con naturalidad", sostuvo.

André Carrillo reveló que tuvo conversaciones con Universitario

Es preciso señalar que no es la primera vez que André Carrillo habla sobre Universitario, pues en mayo pasado reveló que a mediados del 2024 tuvo conversaciones con la institución estudiantil, más precisamente con Jean Ferrari, pero que por diferentes aspectos se estancaron y finalmente fichó por Corinthians.

"Había quedado libre. Estuve como una semana como jugador libre en Arabia. Tenía propuestas malas, de clubes que no me interesaban. Estaba con dudas, incluso pensé en volver al Perú a jugar. Hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari). Pero por uno u otro motivo no continuaron esas conversaciones. Al final, tomé la mejor decisión. Como te dije, me fui a Corinthians, todo fluyó y hoy por hoy me ves viviendo súper bien", mencionó en entrevista con el programa 'La Fe del Cuto'.