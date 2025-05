André Carrillo dio la sorpresa al confirmar acercamiento con Universitario: "Hablé con Ferrari"

André Carrillo es una de las figuras más importantes de Corinthians esta temporada. La 'Culebra' atraviesa un buen nivel con el 'Timao', que ha ido conservando desde la presencia del exentrenador argentino Ramón Díaz. En medio de este momento, el atacante peruano confesó que tuvo un acercamiento con Universitario de Deportes.

André Carrillo confirmó acercamiento con Universitario

En primera instancia, el extremo de la selección peruana contó cómo se dio su llegada al conjunto carioca. Carrillo recordó que habló con Paolo Guerrero y 'Cachito' Ramírez, quienes tuvieron paso por el equipo y le dieron la confianza para que pueda firmar contrato.

"Con el mismo temor y tal, hablé con 'Cachito' Ramírez y me dijo 'anda disfruta'. El tema era que el club estaba en una situación difícil, peleando el descenso. Y yo nunca había pasado por eso. Nunca en mi carrera había peleado la baja, así que era un reto para mí. Por suerte, nunca me tocó vivirlo, pero con la confianza que tenía en el entrenador, dije: “¡Vamos!", sostuvo a través de una entrevista con el programa 'La Fe de Cuto' del diario Trome.

André Carrillo confesó que tuvo contacto con Universitario antes de fichar por Corinthians

De la misma manera, el '18' de Corinthians reveló cuando dejó Al Qadisiyah de Arabia Saudita, recibió diversas ofertas no solo del extranjero sino también del Perú, precisamente de un club grande como Universitario.

"Había quedado libre. Estuve como una semana como ‘jugador libre’ en Arabia. Tenía propuestas malas, de clubes que no me interesaban. Estaba con dudas, incluso pensé en volver al Perú a jugar", agregó.

Bajo ese contexto, André Carrillo señaló que tuvo contacto con el actual administrador de la escuadra merengue, sin embargo, por diversas razones decidió fichar finalmente por el 'Timao'.

"Claro! Pregúntale a mi mamá. Hablé con un club peruano, hablé con Jean (Ferrari). Pero por uno u otro motivo no continuaron esas conversaciones. Al final, tomé la mejor decisión. Como te dije, me fui a Corinthians, todo fluyó y hoy por hoy me ves viviendo súper bien", sentenció.