Fossati dio firme comentario sobre su equipo y señaló al responsable del mal momento : "Ese..."

Universitario de Deportes volvió a ser derrotado en el Torneo Apertura 2025. Esta vez, el verdugo de los cremas fue Juan Pablo II, quien los venció 2-0 en el Estadio Nacional y los dejó sin el liderato del campeonato. Con tres derrotas consecutivas por Liga 1, Jorge Fossati dio la cara ante los medios de comunicación para respaldar a sus dirigidos por la actitud mostrada en la cancha pese a que les está faltando tranquilidad y mente fría en los momentos más importantes; además de señalarse a sí mismo como el responsable del mal momento del equipo.

"Nos duele y mucho (la derrota) y a los jugadores más que a nadie. No tengo nada que reprocharles a los jugadores en algo que es innegociable que es la actitud. Seguimos adoleciendo de tranquilidad y mente fría para poner lo mejor de nosotros. Por momentos veo apurado y tensionado al equipo. Ese no es el camino. No hay otro responsable más que yo", declaró el estratega uruguayo en conferencia de prensa.