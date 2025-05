Acasiete, DT de Juan Pablo II, dio enfático comentario tras vencer a la 'U': "El árbitro..."

El golpe de la fecha 13 del Torneo Apertura lo dio Juan Pablo II College, que venció por 2-0 a Universitario de Deportes en un Estadio Nacional que lució un importante marco de hinchas 'cremas'. Santiago Acasiete se animó a analizar este sorpresivo resultado en el 'Coloso de José Díaz'.

El DT del elenco de Chongoyape aseguró que pese a que oficialmente fue local, por la cantidad de gente que llevó el rival a las tribunas, se sintió como una victoria de visitante.

"No fue visita, pero por la cantidad de gente, nuestra zona es Chongoyape. Hemos venido trabajando, hemos sido inteligente, buenos profesionales, porque queríamos sacar este mal momento, de visita no podíamos ganar nada. Hemos cortado eso y cómo se consigue eso: uniéndonos, juntándonos siempre y manteniendo el nivel de competencia que es bueno para afrontar los partidos que se nos presenten como hoy (ayer) contra un equipo grande", dijo el 'Santi' para Jax Latin Media.

Universitario cayó 2-0 ante Juan Pablo II en el Estadio Nacional. Foto: Marco Cotrina | URPI-LR.

Asimismo, el exjugador de Almería y la selección peruana dio detalles sobre cuál cree que fue la clave para imponerse al vigente bicampeón nacional

"Ha sido un buen partido de mis jugadores. Universitario también hizo su trabajo, pero creo yo que el orden defensivo estuvo muy bueno. Nos vamos muy contentos, disfrutarlo, porque no es fácil ganarle a un equipo grande, no se te presenta todos los días esto", agregó.

Finalmente Acasiete habló sobre la mano de Josué Palomino, que en Universitario reclamaron como penal, pero el juez Micke Palomino y el videoarbitraje determinaron que no ameritaba cobrar la pena máxima

"El árbitro está dentro del campo tiene apoyo (del VAR) y al no ver nada, eso dice que no hubo mano, o no hubo intención en la mano", agregó.