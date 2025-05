Hinchas de la 'U' estallaron contra Fossati tras la derrota ante Juan Pablo II: "Tiene que..."

Universitario de Deportes atraviesa un duro momento en el Torneo Apertura. A pesar de tener todo a su favor para asegurar el título de la primera parte del campeonato, los cremas no lograron mantener su rendimiento y perdieron el liderato de la tabla. Por ello, luego de la última derrota por 2-0 ante Juan Pablo II, los hinchas no perdonaron y criticaron duramente a Jorge Fossati.

PUEDES VER: Se reveló tajante motivo por qué Fossati decidió dejar fuera de lista a Britos ante Juan Pablo II

Es evidente que al 'Nonno' no le ha ido muy bien en su regreso al banquillo crema, ya que solo ha logrado ganar dos de los 6 partidos que ha dirigido. Además, acumula tres derrotas seguidas en la Liga 1.

Hinchas de Universitario estallaron contra Jorge Fossati tras la derrota ante Juan Pablo II

Es por ello que, los hinchas han comenzado a cuestionar seriamente si la vuelta del uruguayo fue la mejor decisión para el equipo, esto porque el rendimiento actual no cumple con las expectativas, mostrando una falta de regularidad tanto en la Copa Libertadores como en el torneo local.

Bajo esa premisa, tras la última derrota ante Juan Pablo II, las redes sociales no tardaron en ser bombardeadas por publicaciones en contra del DT de Universitario, asegurando que tiene que dejar el cargo por el bien del club y cuestionaron seriamente su decisión de darle la titularidad de Aldo Corzo.

"En la 'U' hubo solo un cambio y fue el entrenador. Jorge Fossati tiene que irse", "La vuelta de Fossati a Universitario será recordada como el error mas grande de la gestión Ferrari", "No tengan miedo de decirlo, Jorge Fossati destruyó el juego de la 'U' al imponer la titularidad de Corzo", fueron algunos de los comentarios que publicaron los hinchas merengues en la red social de 'X'.

Reacciones de los hinchas de Universitario contra Jorge Fossati. Foto: Carlos Félix/URPI - Composición: Líbero

Jorge Fossati habló tras la derrota ante Juan Pablo II

Una vez consumada la derrota, Jorge Fossati declaró en conferencia de prensa y no dudó en responsabilizarse por la derrota y elogió la actitud de sus dirigidos pese a la derrota. Además, el estratega de 72 años afirmó que les faltó tranquilidad para poder demostrar su mejor fútbol.

"Nos duele la derrota y a los jugadores más que a nadie. No tengo nada que reprocharles a los jugadores en algo que es innegociable que es la actitud. Seguimos adoleciendo de tranquilidad y mente fría para poner lo mejor de nosotros. Por momentos veo apurado y tensionado al equipo. Ese no es el camino. No hay otro responsable más que yo", expresó.